Охранник Rimi тащил мужчину в наручниках по полу: видео из Елгавы вызвало споры

"Тот, кто пишет, что охранники неправильно поступили, никогда не работал в магазине. Эти воры невыносимы, и их много. Еще и грубо ругаются, угрожают убить и так далее. Хорошо, что есть охранники, которые могут хоть как-то помочь. А если их нет и работают только женщины-продавцы? Поработайте в магазине месяц, а потом комментируйте", - написала одна из женщин.