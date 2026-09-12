Охранник Rimi тащил мужчину в наручниках по полу: видео из Елгавы вызвало споры
В Елгаве сняли на видео, как охранник магазина Rimi тащит по полу мужчину в наручниках. Причина инцидента неизвестна, а в соцсетях разгорелся спор о законности таких действий охранника.
В социальной сети Facebook появилось видео, на котором охранник магазина тащит по полу мужчину, закованного в наручники. Автор видео утверждает, что инцидент произошел в магазине Rimi, расположенном в торговом центре RAF в Елгаве. При этом неизвестно, когда именно была сделана запись и по какой причине мужчина оказался в наручниках.
Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Часть пользователей осудила действия охранника, посчитав их чрезмерно жесткими. Другие комментаторы, напротив, заявили, что в магазинах участились случаи краж и охранники сталкиваются с агрессивным поведением.
"Тот, кто пишет, что охранники неправильно поступили, никогда не работал в магазине. Эти воры невыносимы, и их много. Еще и грубо ругаются, угрожают убить и так далее. Хорошо, что есть охранники, которые могут хоть как-то помочь. А если их нет и работают только женщины-продавцы? Поработайте в магазине месяц, а потом комментируйте", - написала одна из женщин.
Другая пользовательница также встала на сторону охранника: "Интересные люди... защищают вора. Что, по-вашему, должен был делать сотрудник охраны - упасть на колени и погладить его? Получается, вор может красть, потому что это магазин? Сегодня воруют в магазине, а завтра уже у кого-то из вас дома".
Какие именно действия предшествовали моменту, попавшему на видео, неизвестно. Поэтому по одной записи невозможно установить, насколько обоснованными были действия охранника.