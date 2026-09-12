"Вплоть до мобилизации": Лукашенко заявил, что Беларусь должна готовиться к войне

Летом Зеленский также потребовал убрать из двух белорусских областей, граничащих с Украиной, ретрансляторы, которые, по данным Киева, использовались для корректировки ударов российских беспилотников. Через несколько дней украинский президент сообщил, что эти ретрансляторы больше не работают.