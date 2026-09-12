"Вплоть до мобилизации": Лукашенко заявил, что Беларусь должна готовиться к войне
Александр Лукашенко заявил о масштабных проверках Вооруженных сил Беларуси, которые должны затронуть в том числе мобилизационную готовность. Об этом он рассказал во время посещения общевойскового полигона "Обуз-Лесновский" в Брестской области.
"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - заявил Лукашенко.
По его словам, проверки уже проводились в танковых и мотострелковых подразделениях, а сейчас проверяется артиллерийская бригада.
"Готовимся к войне, чтобы ее не было", - пояснил Лукашенко.
Также Лукашенко сообщил, что его 22-летний сын Николай проходит службу в белорусской армии. Летом он получил диплом по совместной программе Пекинского университета и Белорусского государственного университета "Биотехнология".
Ранее о возможной подготовке Беларуси к войне заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Весной 2025 года он сообщил о строительстве дорог и оборудовании артиллерийских позиций в Беларуси возле украинской границы.
"Считаем, что Россия в очередной раз будет пробовать втянуть в свою войну Беларусь", - отмечал украинский лидер.
Летом Зеленский также потребовал убрать из двух белорусских областей, граничащих с Украиной, ретрансляторы, которые, по данным Киева, использовались для корректировки ударов российских беспилотников. Через несколько дней украинский президент сообщил, что эти ретрансляторы больше не работают.