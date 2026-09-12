Латвию ждет прохладное воскресенье с дождями и ночным туманом
В воскресенье погода в Латвии покажет свой осенний характер. Одни регионы накроют облака и дожди, другим достанется немного солнца, а ночью местами видимость осложнит туман.
Ночью небо будет облачным, местами в западных и центральных районах облака принесут небольшой дождь. Будет дуть преимущественно слабый южный и юго-западный ветер. Во многих местах на востоке образуется туман, который ухудшит видимость. На большей части территории страны воздух остынет до +6...+11 градусов, на побережье - до +11...+15 градусов.
В Риге ночью облака временами будут закрывать небо, однако осадков не ожидается. Будет дуть слабый южный и юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +10...+12 градусов.
Днем на западе страны погода будет преимущественно облачной, а на востоке солнце будет появляться чаще. В западных и центральных районах ожидается дождь, а утром местами на востоке сохранится туман. Продолжит дуть слабый, на побережье слабый до умеренного южный и юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов.
В столице небо будет преимущественно облачным, а вечером ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый южный и юго-западный ветер, столбики термометров поднимутся лишь до +14...+16 градусов.