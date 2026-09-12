Латвию ждет прохладное воскресенье с дождями и ночным туманом

Днем на западе страны погода будет преимущественно облачной, а на востоке солнце будет появляться чаще. В западных и центральных районах ожидается дождь, а утром местами на востоке сохранится туман. Продолжит дуть слабый, на побережье слабый до умеренного южный и юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +15...+18 градусов.