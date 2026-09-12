США пригласили РФ на встречу G20 по энергетике

Это уже не первое участие высокопоставленного российского представителя в мероприятиях G20 в США за последнее время. В конце августа министр финансов РФ Антон Силуанов приехал на встречу министров финансов и руководителей центробанков G20 в Ашвилле. Это стало его первым очным участием в таком мероприятии с начала полномасштабной войны России против Украины.