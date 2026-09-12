США пригласили РФ на встречу G20 по энергетике
Россия примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет 14–16 сентября в американском Хьюстоне. Об этом Reuters сообщил представитель Белого дома. Кто именно будет представлять Москву, пока неизвестно.
Главной темой встречи станет "энергетическое изобилие". В ней примут участие министр энергетики США Крис Райт, министр внутренних дел Дуг Бергам, представитель администрации Дональда Трампа Джаррод Эйген, а также представители энергетического сектора Европы и Азии.
Переговоры пройдут на фоне растущих опасений за энергетическую безопасность из-за войны России против Украины и конфликта США с Ираном. Дополнительную напряженность создает ситуация в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива – одного из важных маршрутов мировой торговли и поставок энергоносителей.
Это уже не первое участие высокопоставленного российского представителя в мероприятиях G20 в США за последнее время. В конце августа министр финансов РФ Антон Силуанов приехал на встречу министров финансов и руководителей центробанков G20 в Ашвилле. Это стало его первым очным участием в таком мероприятии с начала полномасштабной войны России против Украины.
Приезд Силуанова вызвал недовольство ряда европейских стран. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал прием российского министра "тревожным сигналом", а представители нескольких европейских государств отказались фотографироваться вместе с ним.