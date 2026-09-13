Пешеход, сюда нельзя!
В Латвии
Сегодня 10:19
Рижан предупредили об ограничениях для пешеходов, которые будут введены на улице Католю
В сентябре в Риге планируется начать ремонт тротуара на улице Католю – на участке от улицы Латгалес до железнодорожной насыпи возле дома №24 по улице Католю.
Всего предполагается обновить около 4138 квадратных метров покрытия. Во время работ существующее покрытие демонтируют и заменят новой брусчаткой. Для удобства людей с нарушениями зрения также оборудуют тактильные полосы.
Одновременно планируется отремонтировать люки подвальных помещений, отрегулировать крышки колодцев и другие элементы инфраструктуры тротуара.
Общая стоимость строительных работ составит 378 776 евро.
Во время ремонта на отдельных участках возможны ограничения для пешеходов. Рижское самоуправление призывает жителей соблюдать установленные знаки организации движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.