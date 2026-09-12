В Риге подросток решил прокатиться снаружи трамвая: водителю пришлось вмешаться. ВИДЕО
Опасная забава подростка в центре Риги закончилась остановкой трамвая: водительнице пришлось выйти из кабины и прогнать "зайца", который ехал прицепившись снаружи вагона.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена опасная выходка подростка в центре Риги, недалеко от автовокзала. На кадрах видно трамвай №14 "Ильгюциемс - Кенгарагс", снаружи которого находится мальчик. Он пытается удерживаться за вагон и двигаться вместе с ним.
Опасную поездку "зайцем" остановила водительница трамвая. Ей пришлось остановить транспорт и выйти из кабины, чтобы прогнать подростка с опасного места, совершенно не предназначенного для перевозки пассажиров.
Пользователи социальных сетей утверждают, что подобные случаи возле автовокзала происходят регулярно.
"В последнее время такое возле автовокзала происходит регулярно. Я уже два раза видела, как пацан доезжал до Оперы", - написала одна из комментаторов. Другая пользовательница рассказала о похожем случае, который закончился трагедией: "У нас одна студентка так однажды проехала в центре ровно 30 метров. Теперь на том месте горят свечи".
Нашлись и те, кто вспомнил, что подобным образом ездил на общественном транспорте много десятилетий назад. "В 1960-х я так регулярно ездил в школу. Правда, тогда внизу был широкий бампер и ступенька, за которую можно было держаться. И троллейбус, и бампер всегда были переполнены", - написал другой пользователь.