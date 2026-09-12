В Риге подросток решил прокатиться снаружи трамвая: водителю пришлось вмешаться. ВИДЕО

Нашлись и те, кто вспомнил, что подобным образом ездил на общественном транспорте много десятилетий назад. "В 1960-х я так регулярно ездил в школу. Правда, тогда внизу был широкий бампер и ступенька, за которую можно было держаться. И троллейбус, и бампер всегда были переполнены", - написал другой пользователь.