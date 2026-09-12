Что произошло перед гибелью велосипедиста в Риге - камеры автобуса раскрыли новые детали
В конце августа сообщалось о трагической аварии на улице Августа Деглава в Риге, где погиб велосипедист, попавший под колеса автобуса. Согласно последней информации, в происшествии участвовали два велосипедиста, одного из которых до сих пор разыскивают.
Лежавшего между полицейскими автомобилями велосипедиста, тело которого частично находилось на тротуаре, а частично уже на проезжей части, заметили жители ближайших домов, сообщает "Degpunktā".
Страшная картина привлекла их внимание еще и потому, что работа оперативных служб продолжалась непривычно долго.
"Я был дома и смотрел в окно. Приехала одна машина, потом другая, полиция. Все службы работали долго", - рассказал живущий неподалеку мужчина.
После нескольких дней анализа обстоятельств выяснилось, что в аварии участвовали два велосипедиста.
Оба спускались с моста. Между ними произошло столкновение, после чего они упали. Один из велосипедистов оказался перед автобусом, который в тот момент приближался и ехал в сторону центра. Второй поднялся и уехал с места происшествия.
В Rīgas satiksme сообщили, что все записи с камеры автобуса, участвовавшего в аварии, переданы Государственной полиции. Они должны помочь установить, как именно развивались события.
"По факту дорожно-транспортного происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс по статье главы 21 Уголовного закона - за преступное деяние против безопасности дорожного движения", - сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.
За провоцирование подобного происшествия велосипедисту может грозить до восьми лет лишения свободы.
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Второго велосипедиста, участвовавшего в аварии, по-прежнему разыскивают. Полиция также просит откликнуться очевидцев происшествия, позвонив по номерам 67086661 или 112.