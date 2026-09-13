В рижском районе начинают масштабную перестройку системы водоснабжения и канализации
В понедельник, 14 сентября, на Мангальсале начнется реконструкция сетей водоснабжения и канализации, которая позволит подключить южную часть микрорайона к централизованным сетям Rīgas ūdens.
На первом этапе работы будут проводиться со стороны Вецдаугавы, на улице Лайвиниеку возле улицы Атлантияс. Движение по улице Лайвиниеку закрывать не будут, однако на отдельных участках возможны кратковременные сужения проезжей части.
На этом этапе планируется построить 950 метров напорной канализационной сети и 450 метров водопровода. Часть работ выполнят по бестраншейной технологии.
Следующий этап планируется начать в ноябре – на участке от Аудупе до насосной станции возле улицы Албатросу, 5. Эти работы также не должны ограничивать движение по основным улицам Мангальсалы. Непосредственно на улицах Тралеру, Албатросу, Вейксмес, Ставваду и проспекте Мангальсалас работы начнутся только весной 2027 года. О возможных изменениях в организации движения жителей проинформируют отдельно.
Всего на Мангальсале планируется построить 2,95 километра напорной канализационной сети, 4,6 километра самотечной канализации, три новые канализационные насосные станции, а также 6,75 километра водопроводных сетей.
Работы выполнит компания Tilts. Стоимость договора составляет 5 556 723 евро без НДС. Финансирование будет обеспечено за счет дивидендов Rīgas ūdens, выплачиваемых Рижскому самоуправлению. Завершить строительство планируется осенью 2028 года.
Цель проекта – обеспечить жителей Мангальсалы безопасными и качественными услугами водоснабжения и канализации. Сейчас в микрорайоне преимущественно используются локальные системы, многие из которых технически изношены и представляют угрозу для окружающей среды.
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После реализации проекта южную часть Мангальсалы можно будет отключить от находящихся в критическом состоянии систем водоснабжения и канализации на территории бывшего завода Gamma-A, ныне принадлежащей Mangaļsala Properties, и подключить к централизованным сетям Rīgas ūdens.