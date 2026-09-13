В рижском районе начинают масштабную перестройку системы водоснабжения и канализации

Следующий этап планируется начать в ноябре – на участке от Аудупе до насосной станции возле улицы Албатросу, 5. Эти работы также не должны ограничивать движение по основным улицам Мангальсалы. Непосредственно на улицах Тралеру, Албатросу, Вейксмес, Ставваду и проспекте Мангальсалас работы начнутся только весной 2027 года. О возможных изменениях в организации движения жителей проинформируют отдельно.