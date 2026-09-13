Жителей Даугавпилса приглашают на бесплатные курсы по здоровому питанию
Фото: Shutterstock
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В Латвии

Жителей Даугавпилса приглашают на бесплатные курсы по здоровому питанию

Отдел новостей

Otkrito.lv

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20 сентября в Даугавпилсе пройдут бесплатные мастер-классы по здоровому питанию. Занятия начнутся в 12:00, 14:30 и 17:00.

Участники смогут узнать, как правильно выбирать продукты, оценивать их состав и информацию на этикетках, а также получат практические навыки приготовления простых, быстрых и полезных блюд.

Каждый мастер-класс продлится два часа и будет состоять из трех частей: 50 минут теории, 50 минут практического приготовления блюд и 20 минут дегустации и обсуждения.

Занятия пройдут по адресу ул. Иманта, 11-21 (Luventa Cosmetology).

Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.

Во время мероприятия будет проводиться фото- и видеосъемка для информационных материалов проекта.

Мастер-классы организованы в рамках проекта "Здоровый и активный Даугавпилс" при поддержке фондов Европейского союза.
 

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