Кушать надо правильно!
В Латвии
Сегодня 09:43
Жителей Даугавпилса приглашают на бесплатные курсы по здоровому питанию
20 сентября в Даугавпилсе пройдут бесплатные мастер-классы по здоровому питанию. Занятия начнутся в 12:00, 14:30 и 17:00.
Участники смогут узнать, как правильно выбирать продукты, оценивать их состав и информацию на этикетках, а также получат практические навыки приготовления простых, быстрых и полезных блюд.
Каждый мастер-класс продлится два часа и будет состоять из трех частей: 50 минут теории, 50 минут практического приготовления блюд и 20 минут дегустации и обсуждения.
Занятия пройдут по адресу ул. Иманта, 11-21 (Luventa Cosmetology).
Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация.
Во время мероприятия будет проводиться фото- и видеосъемка для информационных материалов проекта.
Мастер-классы организованы в рамках проекта "Здоровый и активный Даугавпилс" при поддержке фондов Европейского союза.