Родина встретила деньгами: вернувшаяся в Латвию эмигрантка выиграла почти 200 000 евро

Женщина рассказала, что 13 лет назад совершенно случайно увидела рекламу Eurojackpot и почувствовала, что однажды именно эта лотерея может принести ей крупный выигрыш. С тех пор она время от времени участвовала в розыгрышах. Иногда играла и в Vikinglotto, а реже - в Keno. До этого ее выигрыши были небольшими и не превышали 100 евро.