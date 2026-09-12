Родина встретила деньгами: вернувшаяся в Латвию эмигрантка выиграла почти 200 000 евро
59-летняя жительница Латвии, недавно вернувшаяся на родину, выиграла 197 154 евро в Eurojackpot. Женщина призналась, что мечтает потратить значительную часть денег на небольшой домик в Латвии.
59-летняя жительница Латвии, недавно вернувшаяся на родину, выиграла 197 154,20 евро в международной лотерее Eurojackpot. Ее выигрыш стал восьмым крупнейшим за всю историю Eurojackpot в Латвии. Счастливый билет женщина приобрела на iLOTO. В нем было шесть игровых комбинаций на один тираж стоимостью 12 евро. В итоге ей удалось угадать пять выигрышных чисел.
Победа стала для женщины неожиданным подарком накануне дня рождения. По ее словам, выигрыш позволит ей сделать важный шаг навстречу давней мечте - приобрести небольшой дом в Латвии.
"Когда я узнала о выигрыше, одновременно испытала шок и огромную радость", - рассказала победительница. Особенно символичным она считает то, что крупная удача пришла именно в тот момент, когда она начала новый этап жизни после возвращения на родину.
Женщина рассказала, что 13 лет назад совершенно случайно увидела рекламу Eurojackpot и почувствовала, что однажды именно эта лотерея может принести ей крупный выигрыш. С тех пор она время от времени участвовала в розыгрышах. Иногда играла и в Vikinglotto, а реже - в Keno. До этого ее выигрыши были небольшими и не превышали 100 евро.
Победительница признается, что всегда любила числа и обычно самостоятельно выбирала комбинации, придавая отдельным цифрам личное значение - например, используя даты рождения. Однако в этот раз все произошло иначе. Изначально женщина собиралась выбрать числа сама, но в последний момент позволила системе сформировать комбинацию автоматически. Увидев в ней число 33, которое ей особенно нравится, она решила ничего не менять.
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И именно автоматически выбранная комбинация принесла ей почти 200 тысяч евро.
Главной целью для победительницы остается собственный небольшой дом в Латвии. После возвращения на родину эта мечта стала для нее особенно актуальной, и значительную часть выигрыша она планирует потратить именно на ее осуществление. При этом женщина намерена использовать деньги не только для себя. Часть выигрыша она собирается пожертвовать приюту для животных.
"Верьте в свои мечты! В свою внутреннюю веру. В свою интуицию. И не слушайте, если кто-то говорит, что что-то невозможно!" - призвала победительница.
В этом тираже никто не угадал комбинации 5+1 или 5+2, поэтому крупнейшие выигрыши пришлись на категорию с пятью угаданными числами. Такой же выигрыш, как жительница Латвии, получили еще четыре игрока - из Германии, Норвегии, Польши и Чехии.