Шлесерс обозначил свои "красные линии" - с кем он не готов сотрудничать после выборов?
Айнар Шлесерс заявил, что после выборов его партия "Латвия на первом месте" не станет создавать коалицию с тремя конкретными политическими силами.
Партия "Латвия на первом месте" (LPV), которую возглавляет Айнар Шлесерс, после выборов не станет создавать коалицию с "Новым Единством", "Прогрессивными" и "Суверенной властью". Об этом лидер LPV и кандидат на пост премьер-министра заявил в подкасте "Политики, что это вообще было?!".
По словам Шлесерса, партия уже публично обозначила свои "красные линии" в вопросе сотрудничества. Решение о возможном взаимодействии с другими политическими силами, отметил он, будет зависеть от результатов выборов и возможности сформировать коалицию парламентского большинства.
Шлесерс вновь подчеркнул, что главная цель LPV - сменить нынешнее правительство, а не перейти в оппозицию. По его мнению, избиратели дали партии мандат именно для того, чтобы добиться смены власти.
При этом политик также исключил возможность сотрудничества с политической силой Юлии Степаненко. По словам Шлесерса, пути двух сторон разошлись после начала российского вторжения в Украину из-за разногласий по поводу осуждения войны.