Шлесерс обозначил свои "красные линии" - с кем он не готов сотрудничать после выборов?

Партия "Латвия на первом месте" (LPV), которую возглавляет Айнар Шлесерс, после выборов не станет создавать коалицию с "Новым Единством", "Прогрессивными" и "Суверенной властью". Об этом лидер LPV и кандидат на пост премьер-министра заявил в подкасте "Политики, что это вообще было?!".