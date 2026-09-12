Браже провела важную встречу с послом США и раскрыла интересы Латвии

Во время визита Паздер принял участие в панельной дискуссии Рижской конференции "Два года после доклада Драги - состояние конкурентоспособности ЕС" вместе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом и другими экспертами. В центре обсуждения были инвестиции, упрощение регулирования, технологический потенциал и трансатлантическое экономическое сотрудничество.