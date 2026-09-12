Браже провела важную встречу с послом США и раскрыла интересы Латвии
11 сентября 2026 года министр иностранных дел Байба Браже встретилась в Риге с послом Соединенных Штатов при Европейском союзе Эндрю Паздером. В центре переговоров было укрепление трансатлантического экономического сотрудничества как вклад в безопасность, конкурентоспособность и устойчивость.
Браже и Паздер обсудили развитие торговли и инвестиций между ЕС и США, конкурентоспособность Европы и экономическую безопасность. Министр подчеркнула заинтересованность Латвии в привлечении американских инвестиций, развитии сотрудничества между предприятиями обеих стран и диверсификации цепочек поставок при взаимодействии с надежными партнерами.
Особое внимание было уделено практическому сотрудничеству в энергетике, оборонной промышленности и сфере новых технологий - искусственного интеллекта, квантовых технологий и беспилотных систем. Браже отметила, что сильная европейская экономика и тесные экономические отношения между ЕС и США способствуют укреплению трансатлантической безопасности.
Министр иностранных дел поблагодарила США за неизменную поддержку Латвии и значительный вклад в безопасность Латвии и Балтийского региона.
В честь 250-летия независимости США в Министерстве иностранных дел была представлена праздничная почтовая марка, выпущенная совместно с Latvijas Pasts. Она символизирует тесные связи между Латвией и США, значение свободы и трансатлантическое единство.
Во время визита Паздер принял участие в панельной дискуссии Рижской конференции "Два года после доклада Драги - состояние конкурентоспособности ЕС" вместе с комиссаром Европейской комиссии по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом и другими экспертами. В центре обсуждения были инвестиции, упрощение регулирования, технологический потенциал и трансатлантическое экономическое сотрудничество.
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В рамках визита посол также встретился с представителями Американской торговой палаты в Латвии, посетил IT-кластер Рижского технического университета, провел беседу с руководителями технологических компаний и встретился с латвийскими должностными лицами. В завершение визита в посольстве США состоялось мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.