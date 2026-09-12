Ryanair выступит с заявлением о дальнейшей работе в Латвии
Фото: Alamy/Vida Press
Ryanair раскроет планы на Латвию после споров из-за аэропортовых сборов.
В Латвии

Ryanair выступит с заявлением о дальнейшей работе в Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair готовится сделать заявление о своей дальнейшей работе в Латвии. В прошлый раз подобная пресс-конференция закончилась новостями об отмене маршрутов и сокращении числа рейсов.

Авиакомпания Ryanair 17 сентября проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о своей деятельности в Латвии. 

Пресс-конференция начнется в 11.30 в гостинице Grand Hotel Kempinski Riga. В ней примет участие коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.

В октябре прошлого года Ryanair также проводила пресс-конференцию в Латвии. Тогда авиакомпания сообщила об отмене нескольких направлений и сокращении частоты полетов, объяснив это существенным повышением аэропортовых сборов.

Однако в Рижском аэропорту пояснили, что ежегодно в конце октября в авиационной отрасли начинается зимний сезон, во время которого число авиапассажиров в странах Балтии традиционно сокращается. Поэтому при смене сезонов авиакомпании пересматривают маршрутную сеть, предлагая рейсы по направлениям с более высоким ожидаемым спросом и отказываясь от менее рентабельных маршрутов.

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