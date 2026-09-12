Ryanair выступит с заявлением о дальнейшей работе в Латвии

Однако в Рижском аэропорту пояснили, что ежегодно в конце октября в авиационной отрасли начинается зимний сезон, во время которого число авиапассажиров в странах Балтии традиционно сокращается. Поэтому при смене сезонов авиакомпании пересматривают маршрутную сеть, предлагая рейсы по направлениям с более высоким ожидаемым спросом и отказываясь от менее рентабельных маршрутов.