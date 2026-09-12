Ryanair выступит с заявлением о дальнейшей работе в Латвии
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair готовится сделать заявление о своей дальнейшей работе в Латвии. В прошлый раз подобная пресс-конференция закончилась новостями об отмене маршрутов и сокращении числа рейсов.
Авиакомпания Ryanair 17 сентября проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о своей деятельности в Латвии.
Пресс-конференция начнется в 11.30 в гостинице Grand Hotel Kempinski Riga. В ней примет участие коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.
В октябре прошлого года Ryanair также проводила пресс-конференцию в Латвии. Тогда авиакомпания сообщила об отмене нескольких направлений и сокращении частоты полетов, объяснив это существенным повышением аэропортовых сборов.
Однако в Рижском аэропорту пояснили, что ежегодно в конце октября в авиационной отрасли начинается зимний сезон, во время которого число авиапассажиров в странах Балтии традиционно сокращается. Поэтому при смене сезонов авиакомпании пересматривают маршрутную сеть, предлагая рейсы по направлениям с более высоким ожидаемым спросом и отказываясь от менее рентабельных маршрутов.