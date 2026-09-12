Я не поехал - никто не поедет: рижанин попытался остановить автобус необычным способом. ВИДЕО

Как утверждает автор видео, мужчина разозлился, поскольку не успел войти в автобус. После этого он решил пойти прямо перед транспортным средством. На кадрах видно, что инцидент произошел с автобусом 44-го маршрута Rīgas satiksme, который курсирует между Зиепниеккалнсом и Золитуде.