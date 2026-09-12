Странная сцена попала на видео в Риге.
В Латвии
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Я не поехал - никто не поедет: рижанин попытался остановить автобус необычным способом. ВИДЕО
В Риге мужчина, не успевший войти в автобус, решил попасть в него необычным способом - вышел прямо перед транспортом и попытался таким образом заставить водителя остановиться.
В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина в Риге идет прямо перед автобусом общественного транспорта, очевидно пытаясь его остановить.
Как утверждает автор видео, мужчина разозлился, поскольку не успел войти в автобус. После этого он решил пойти прямо перед транспортным средством. На кадрах видно, что инцидент произошел с автобусом 44-го маршрута Rīgas satiksme, который курсирует между Зиепниеккалнсом и Золитуде.
"Не знаю, чем все закончилось и открыли ли двери, я пошел дальше..." - написал автор видео. Другой пользователь Threads прокомментировал ситуацию с иронией: "Когда слишком много посмотрел фильмов про супергероев..."
Что именно произошло после момента, попавшего на видео, неизвестно.