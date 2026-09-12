Путин назвал условие, при котором Россия сочтет действия Европы войной

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года и неоднократно заявляла, что размещение военнослужащих западных стран на территории Украины является красной линией, которую нельзя переходить. В свою очередь европейские лидеры на протяжении нескольких лет обсуждают возможность такого размещения, однако оно до сих пор не осуществлено.