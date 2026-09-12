Путин назвал условие, при котором Россия сочтет действия Европы войной
Владимир Путин заявил, что размещение европейских военных в Украине станет для России поводом считать это войной. Российский лидер также вновь отверг угрозу нападения на Европу, обвинив европейских политиков в запугивании граждан.
"Сейчас они говорят, что рассматривают вопрос о том, как отправить военнослужащих на территорию Украины. Это означает войну против России", - сказал Путин, говоря о европейских лидерах.
"Мы не угрожаем и не намерены угрожать европейским странам. Зачем нам это делать? Никто даже не понимает, что у нас нет никаких причин вступать в конфликт с Европой", - заявил Путин.
По его словам, европейские лидеры "пугают своих граждан вымышленными угрозами, которые исходят от России". "Этих угроз не существует и никогда не существовало", - добавил Путин.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года и неоднократно заявляла, что размещение военнослужащих западных стран на территории Украины является красной линией, которую нельзя переходить. В свою очередь европейские лидеры на протяжении нескольких лет обсуждают возможность такого размещения, однако оно до сих пор не осуществлено.