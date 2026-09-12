Расследуя атаку на аэропорт Лейпцига, следствие вышло на след ГРУ
Немецкие следователи считают, что за атакой беспилотников на аэропорт Лейпциг/Галле может стоять российская военная разведка. В ходе расследования силовики вышли на человека, которого считают предполагаемым сотрудником главного военного разведывательного управления Российской Федерации (ГРУ).
Как сообщает еженедельник Welt am Sonntag, в засекреченных материалах расследования предполагаемого сотрудника ГРУ называют логистом операции.
По данным источников в сфере безопасности, подозреваемыми являются россиянин Олег Л. и белорус Андрей К. Подготовкой и логистикой операции, предположительно, занимался Олег Л., которого немецкие органы безопасности относят к ГРУ, пишет газета.
Инцидент произошел 4 августа. Целью предполагаемой диверсии, по версии следствия, был украинский транспортный самолет Ан-124, находившийся в аэропорту Лейпцига. Рядом с украинскими самолетами обнаружили небольшой беспилотник со взрывчаткой. Еще один дрон, предположительно, столкнулся с грузовым самолетом DHL. Позднее в поле неподалеку от аэропорта нашли третий беспилотник, рядом с которым находилось около 50 граммов вещества, первоначально идентифицированного как гексоген.
По данным следствия, Олег Л. прибыл в Германию через Турцию, а позднее вылетел через аэропорт Берлин-Бранденбург в направлении Сербии. Как пишет Welt am Sonntag, немецким следователям уже при его въезде было известно, что россиянина относят к окружению ГРУ.
Ранее власти Германии уже официально возложили ответственность за произошедшее на Россию. По словам главы МВД ФРГ Александера Добриндта, на российский след указывают в том числе настройки обнаруженных беспилотников и отдельные компоненты, которые использовались и в других гибридных операциях. Немецкие власти считают, что атака была профессионально подготовлена, хотя непосредственно к ее проведению могли привлекаться исполнители низшего уровня.
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После инцидента Берлин объявил о серии ответных мер против Москвы. Германия решила закрыть российское генконсульство в Бонне и прекратить действие соглашения о работе Русского дома в Берлине. Кроме того, власти намерены усилить контроль за въездом граждан России и принять дополнительные меры против российского "теневого флота".