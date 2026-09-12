Расследуя атаку на аэропорт Лейпцига, следствие вышло на след ГРУ

Ранее власти Германии уже официально возложили ответственность за произошедшее на Россию. По словам главы МВД ФРГ Александера Добриндта, на российский след указывают в том числе настройки обнаруженных беспилотников и отдельные компоненты, которые использовались и в других гибридных операциях. Немецкие власти считают, что атака была профессионально подготовлена, хотя непосредственно к ее проведению могли привлекаться исполнители низшего уровня.