Полезное устройство или "помощник для извращенцев"? В Европе требуют запретить умные очки

Аналогичные призывы к действию звучат и в адрес Европейского союза, а французский надзорный орган по защите данных (CNIL) уже призвал к бдительности. В начале этого года шведский дизайнер Матеуш Позар запустил сайт "Ban Ray", предлагающий знаки и наклейки для запрета использования умных очков в различных заведениях. По словам Позара, он создал сайт после того, как к его девушке подошли двое мужчин в таких очках и начали ее снимать, что ее очень встревожило. Он отметил, что хочет начать дискуссию о том, как "мы как общество относимся к этой технологии", прежде чем она получит широкое распространение. "Это повод, чтобы начать разговор о конфиденциальности, личных правах и контроле над своими данными". Позар также выразил обеспокоенность по поводу сбора данных, сославшись на сообщения о кенийских сотрудниках, которым приходилось просматривать шокирующие материалы, снятые с помощью ИИ-очков от Meta.