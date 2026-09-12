Полезное устройство или "помощник для извращенцев"? В Европе требуют запретить умные очки
"Умные очки", которые могут незаметно снимать людей, оказались в центре скандала в Европе. В Великобритании требуют запретить их продажу, а в ЕС и Норвегии обсуждают новые ограничения из-за угрозы тотальной слежки.
Умные очки позволяют своему владельцу делать фото и видео, слушать музыку, совершать звонки, переводить текст и общаться с ИИ-ассистентом. Объемы их продаж уже исчисляются миллионами. Этим летом устройства оказались в центре внимания благодаря маркетинговому сотрудничеству между бьюти-магнатом и членом клана Кардашьян Кайли Дженнер и технологическим гигантом Meta.
Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и на фоне развития искусственного интеллекта технологические гиганты видят именно в очках следующий большой прорыв в сфере носимых устройств. Попытка Google в 2013 году провалилась, но умные очки от Meta, разработанные в сотрудничестве с производителем Ray-Ban, компанией EssilorLuxottica, оказались гораздо успешнее. Другие компании, включая Google и Snap, также готовятся вывести на рынок свои очки на базе искусственного интеллекта.
Однако экспоненциальный рост вызвал и негативную реакцию. Летом обеспокоенность в Европе достигла пика, особенно в Великобритании, где СМИ широко освещали так называемые "очки для извращенцев" и сообщения о том, что Meta разрабатывает для устройств встроенную функцию распознавания лиц.
Так, в августе 17-летняя девушка рассказала в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, как к ней подошел мужчина и начал тайно снимать на видео и ее саму, и их разговор.
В Meta сообщили AFP, что компания предприняла ряд шагов, чтобы предотвратить манипуляции с мигающим светодиодным индикатором, который должен сигнализировать окружающим о ведущейся записи — это один из основных поводов для беспокойства критиков. «Эти вложения уже дают сдерживающий эффект», — заявили в компании, добавив, что фирмы, предлагавшие услуги по отключению светодиодных индикаторов, были вынуждены прекратить свою деятельность.
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Тем временем на этой неделе столица Норвегии Осло запретила использование таких очков в школах. Правительство страны также рассматривает возможность регулирования их использования и обсуждает запрет функций распознавания лиц в общественных местах.
Аналогичные призывы к действию звучат и в адрес Европейского союза, а французский надзорный орган по защите данных (CNIL) уже призвал к бдительности. В начале этого года шведский дизайнер Матеуш Позар запустил сайт "Ban Ray", предлагающий знаки и наклейки для запрета использования умных очков в различных заведениях. По словам Позара, он создал сайт после того, как к его девушке подошли двое мужчин в таких очках и начали ее снимать, что ее очень встревожило. Он отметил, что хочет начать дискуссию о том, как "мы как общество относимся к этой технологии", прежде чем она получит широкое распространение. "Это повод, чтобы начать разговор о конфиденциальности, личных правах и контроле над своими данными". Позар также выразил обеспокоенность по поводу сбора данных, сославшись на сообщения о кенийских сотрудниках, которым приходилось просматривать шокирующие материалы, снятые с помощью ИИ-очков от Meta.
Депутат Европарламента Вероника Цифрова Остригонова сообщила AFP, что после первых случаев тайной съемки женщин она подняла этот вопрос перед исполнительным органом ЕС, чтобы выяснить, соответствуют ли очки европейским нормам о защите данных и регулировании искусственного интеллекта. "Я все еще жду ответа, — сказала депутат из Словакии. — Нам нужны четкие правила ЕС для обеспечения защиты и строгий контроль за их соблюдением, чтобы новые технологии не внедрялись в ущерб нашим основным правам".
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В Европейской комиссии заявили, что "ответственность за мониторинг и обеспечение соблюдения правил конфиденциальности" несут национальные ведомства по защите данных. Исполнительный орган ЕС не уточнил, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты, однако независимый Европейский совет по защите данных заказал отчет, который должен быть готов к осени. В нем будет исследована "социальная приемлемость" подобных очков.
Этот отчет станет ориентиром для Европейского парламента, где, по словам депутата Алекса Агиуса Салибы, обеспокоенность по этому поводу разделяют представители всего политического спектра.
"Мы должны действовать как можно быстрее, — сказал он. — Для меня это по-прежнему „очки для извращенцев“. В нынешней ситуации мы, безусловно, должны запретить их до тех пор, пока не будет доказана их безопасность".
В Великобритании и Ирландии была запущена кампания Stop Smart Glasses ("Остановите умные очки"). В ее рамках собирают подписи под петицией и призывают сторонников обращаться в магазины с требованием прекратить продажи. На данный момент петиция собрала более 9100 подписей. Если их число достигнет 10 000, правительство Великобритании будет обязано дать на нее официальный ответ.
Один из основателей кампании, учитель Гай Холдер, сказал, что у него есть несколько опасений по поводу этих очков, в том числе их влияние на девушек и женщин, а также более широкий "захват" общественного пространства, который может привести к "тотальной слежке". "В более широком смысле мы обеспокоены созданием атмосферы, в которой любой может снимать кого угодно без его ведома или согласия", — сказал он в интервью AFP.