Экскурсия по Рижскому Центральному рынку
В рамках Дней европейского культурного наследия в Риге прошла необычная экскурсия по Центральному рынку. Ее участники увидели не только знакомые ...
ФОТО: туда покупателей обычно не пускают - что увидели участники необычной экскурсии по Центральному рынку
В рамках Дней европейского культурного наследия в Риге прошла необычная экскурсия по Центральному рынку. Ее участники увидели не только знакомые торговые ряды, но и служебные коридоры, подвалы и помещения, куда обычные посетители почти никогда не попадают.
Рижский Центральный рынок кажется местом, о котором горожане знают все. Здесь покупают овощи, рыбу, мясо, хлеб, цветы и специи, спорят о ценах и годами возвращаются к одним и тем же продавцам. Однако стоит отойти от прилавков и спуститься под павильоны, как привычный рынок превращается в огромный исторический комплекс со своей скрытой жизнью.
Именно таким его увидели участники экскурсии "Рижский Центральный рынок - место меняется, история остается", которая состоялась в пятницу, 11 сентября, в рамках Дней европейского культурного наследия.
От помидоров и цветов до рыбы и домашних заготовок
Маршрут начался на открытой территории рынка. Группа останавливалась у овощных и цветочных прилавков, рассматривала сезонные товары и общалась с продавцами. На пути - горы разноцветных помидоров, букеты поздних летних цветов, корзины свежесобранных грибов и прилавки с хлебом.
Гид Янис Риекстиньш, который проводит экскурсии по Риге более десяти лет, рассказывал не только об истории рынка, но и о его повседневной жизни. Участники узнавали, где искать определенные продукты, на что обращать внимание при покупке и чем отличаются товары у разных продавцов.
Затем группа отправилась в павильоны. Здесь рынок предстает совсем другим - шумным, ярким и насыщенным запахами. В рыбном павильоне посетителей окружили витрины со свежей, копченой и соленой рыбой. В других торговых залах они рассматривали домашние заготовки, сушеные травы, специи, овощи и латвийские сувениры.
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Под рынком существует еще один рынок
Самая необычная часть маршрута началась там, куда покупатели обычно не заходят. Участники спустились в подвальные помещения и прошли по длинным служебным коридорам под павильонами.
Эта часть рынка выглядит как отдельный подземный город. Трубы, технические коммуникации, закрытые двери, тележки с ящиками и сотрудники, перевозящие товары между помещениями, - здесь нет ярких витрин и рекламных вывесок, зато хорошо видно, какой масштабной инфраструктурой обеспечена ежедневная торговля.
Все места на экскурсии быстро разобрали
В 2026 году Дни европейского культурного наследия проходят в Латвии с 11 по 13 сентября и посвящены теме "Культурное наследие - кризисы и решения". Организаторы предлагают взглянуть на исторические объекты не как на застывшие свидетельства прошлого, а как на живые места, будущее которых зависит от современных решений.
Экскурсии по Центральному рынку запланированы на все три дня. Каждая длится около двух часов, а в группу принимают только 20 человек. Все места были заняты еще до начала мероприятия.