ФОТО: туда покупателей обычно не пускают - что увидели участники необычной экскурсии по Центральному рынку

Рижский Центральный рынок кажется местом, о котором горожане знают все. Здесь покупают овощи, рыбу, мясо, хлеб, цветы и специи, спорят о ценах и годами возвращаются к одним и тем же продавцам. Однако стоит отойти от прилавков и спуститься под павильоны, как привычный рынок превращается в огромный исторический комплекс со своей скрытой жизнью.