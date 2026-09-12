Решающий день для airBaltic перенесли - инвесторам дали время подумать

После внеочередного заседания правительства 10 сентября министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что Кабинет министров пока не рассматривал вопрос о вложении государственных средств в промежуточное финансирование airBaltic. "Сейчас этого вопроса нет в повестке дня. Если он появится, потребуется отдельное решение Кабинета министров. Все идет последовательно и в соответствии с планом", - сказал министр.