Решающий день для airBaltic перенесли - инвесторам дали время подумать
Собрание держателей облигаций airBaltic, намеченное на пятницу, перенесли на вторник, 15 сентября. Как сообщил агентству LETA председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов, инвесторам решили дать дополнительное время для изучения проекта решения.
По его словам, перенос встречи не меняет общей цели - стабилизировать финансовое положение авиакомпании.
"Работа продолжается. Решения о дальнейших шагах будут приниматься по мере продвижения процесса", - заявил Мартынов.
Собрание начнется 15 сентября в 15:00. Его участникам предстоит рассмотреть условия привлечения до 257 млн евро промежуточного финансирования под 25% годовых. Первоначально встреча была назначена на 11 сентября.
airBaltic уже договорилась об основных условиях сделки с несколькими действующими держателями облигаций и сторонними инвесторами. Однако для получения денег компании еще необходимо заручиться поддержкой облигационеров и акционеров.
Если все необходимые решения будут приняты и условия выполнены, 180 млн евро авиакомпания сможет получить вскоре после одобрения сделки держателями облигаций. Оставшиеся 77 млн евро станут доступны позднее - после выполнения дополнительных требований.
Новые облигации выпустят под 25% годовых
Финансирование планируется привлечь за счет выпуска новых облигаций со сроком погашения 26 февраля 2027 года. Ставка по ним составит 25% годовых.
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Речь идет об облигациях высшего приоритета - так называемых super senior bonds. Основными инвесторами должны стать лондонская компания Polus Capital Management и зарегистрированная в Израиле инвестиционная компания Klirmark Capital 4.
Присоединиться к новой эмиссии смогут и нынешние держатели облигаций airBaltic, включая Латвийское государство. Объем их участия будет зависеть от количества уже принадлежащих им облигаций.
"Это не обязанность, а возможность для держателей облигаций. Она распространяется и на Латвийское государство", - пояснял Мартынов.
Решения об участии государства пока нет
После внеочередного заседания правительства 10 сентября министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что Кабинет министров пока не рассматривал вопрос о вложении государственных средств в промежуточное финансирование airBaltic. "Сейчас этого вопроса нет в повестке дня. Если он появится, потребуется отдельное решение Кабинета министров. Все идет последовательно и в соответствии с планом", - сказал министр.
Недавно принятый закон позволяет государству приобрести новые облигации airBaltic на сумму до 30 млн евро. При этом оно должно участвовать в финансировании одновременно с частными инвесторами и на тех же условиях.
В самой авиакомпании ранее подчеркивали, что получение промежуточного финансирования не зависит от участия государства.
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Запрашиваемая сумма выросла на 32 млн евро
Первоначальный бизнес-план airBaltic предусматривал привлечение 225 млн евро временного финансирования. Позднее сумма увеличилась до 257 млн евро. Мартынов объяснил это "объективными причинами", но не уточнил, какими именно.
На вопрос о том, рассчитывает ли руководство airBaltic на одобрение сделки, председатель совета ответил осторожно. По его словам, уже состоялись переговоры и обсуждения, которые дают основания надеяться на положительное решение.
В более долгосрочной перспективе авиакомпанию планируют рекапитализировать. План предусматривает привлечение более 225 млн евро новых заемных средств и 100 млн евро собственного капитала. Часть облигаций с погашением в 2029 году предполагается обменять на доли в компании, а оставшуюся задолженность заменить новым долгом на сумму до 125 млн евро.
В августе держатели облигаций уже поддержали меры, которые должны облегчить airBaltic реализацию обновленного бизнес-плана. В частности, процентные платежи, назначенные на 14 августа и 14 ноября, решили не выплачивать деньгами, а прибавить к основной сумме долга. Кроме того, до ноября 2026 года авиакомпанию временно освободили от требований к минимальному уровню ликвидности.