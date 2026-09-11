Смертельная авария под Царникавой - полиция выясняет, почему Mercedes выехал на встречную полосу

"Я просто ехал по дороге. В какой-то момент заметил, что автомобиль выезжает со встречной полосы и не снижает скорость. Я притормозил и включил дальний свет. Произошло столкновение - и все. Несколько секунд - и все закончилось. Я снизил скорость настолько, насколько успел", - рассказал водитель грузовика.