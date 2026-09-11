Смертельная авария под Царникавой - полиция выясняет, почему Mercedes выехал на встречную полосу
В четверг поздно вечером недалеко от Царникавы на Таллинском шоссе водитель легкового автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель фуры рассказал, что заметил изменение траектории Mercedes и попытался затормозить, однако избежать аварии уже не смог.
Трагическое столкновение произошло на Таллинском шоссе возле поворота на Царникаву. Было немногим больше десяти часов вечера, когда водитель грузовика заметил, что автомобилист, ехавший навстречу, начал странно вести себя на дороге, сообщает "Degpunktā".
"Я просто ехал по дороге. В какой-то момент заметил, что автомобиль выезжает со встречной полосы и не снижает скорость. Я притормозил и включил дальний свет. Произошло столкновение - и все. Несколько секунд - и все закончилось. Я снизил скорость настолько, насколько успел", - рассказал водитель грузовика.
Mercedes полностью выехал на встречную полосу и врезался прямо в грузовик. После сильного удара серьезные повреждения получили оба транспортных средства.
Почему водитель легкового автомобиля оказался на встречной полосе, еще предстоит выяснить. Его доставили в больницу. Вероятно, допрос состоится позднее.
"В дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир легкового автомобиля Mercedes-Benz - мужчина 1981 года рождения", - сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.
За аварию со смертельным исходом водителю может грозить лишение свободы.