Политолог Ивета Кажока: европейцы голосуют за радикалов, потому что теряют веру в традиционных политиков
Все больше жителей Латвии и Европы готовы голосовать за радикальные партии - не обязательно поддерживая идеи таких движений, а потому, что теряют веру в способность традиционных политиков решать реальные проблемы общества.
Отдельные политические силы в Европе все активнее выступают против прав человека и демократии - ценностей, которые исторически лежат в основе европейской идентичности. Однако рост популярности радикальных и популистских партий связан не только с их идеологией. По мнению политолога и приглашенного редактора интернет-журнала Satori Иветы Кажоки, многие избиратели голосуют за них, чтобы показать свое разочарование традиционной политикой.
Об этом эксперт заявила в пятницу на панельной дискуссии Рижской конференции, посвященной росту популизма и изменениям политической идентичности Европы.
Кажока подчеркнула, что угрозу правам человека и демократии создают далеко не все партии, которые принято называть популистскими. Более того, иногда против этих ценностей выступают и политические силы, находящиеся значительно ближе к политическому центру.
Одной из наиболее тревожных тенденций она считает способность радикальных партий менять общую политическую повестку. Вопросы, которые сначала поднимают более крайние политические силы, со временем начинают перенимать и традиционные партии.
Не менее опасным, по мнению политолога, является стремление предлагать простые ответы на сложнейшие проблемы.
Современные политики сталкиваются с огромными ожиданиями общества. При этом от них нередко требуют решить проблемы, которые невозможно устранить на уровне одного государства. Именно на этом фоне, считает Кажока, популисты предлагают упрощенные объяснения и решения, а существующие проблемы дополнительно раздуваются, особенно в социальных сетях.
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При этом ожидания избирателей нельзя считать необоснованными. "Когда люди видят, что более традиционные политические партии не выполняют эти задачи, возникает ощущение, что что-то фундаментально не так, и появляется недовольство. И это происходит не только в Латвии", - подчеркнула Кажока.
По ее словам, после каждого избирательного цикла видно, что большинство людей предпочли бы практически любые перемены сохранению нынешней ситуации. Такая же тенденция наблюдается и в Европейском союзе в целом. Именно поэтому, считает эксперт, в условиях неопределенности люди нередко отдают голоса более радикальным партиям не потому, что разделяют все их взгляды.
"Люди в эту эпоху неопределенности голосуют за более радикальные политические партии не потому, что поддерживают все позиции этих партий, а скорее для того, чтобы показать, что они потеряли надежду на способность политиков добиться того, чего от них ожидает общество", - объяснила политолог.
По мнению Кажоки, традиционные политики действительно могут отвечать на запрос общества, хотя сделать это сегодня очень сложно. Но вместо честного объяснения того, какие проблемы реально можно решить, а какие требуют долгосрочных усилий или международного сотрудничества, радикальные и популистские силы часто выбирают более простой путь - ищут виноватых.
Эксперт считает особенно тревожным, когда в качестве "козла отпущения" выбирается конкретная группа общества, на которую затем возлагается ответственность за сложные проблемы.
Кажока также обратила внимание, что антилиберализм и антидемократия, стремление давать упрощенные ответы на сложные вопросы и коррупция нередко идут рука об руку. По ее словам, во многих случаях можно наблюдать, как более радикальные партии после прихода к власти сами становятся коррумпированными.
Таким образом, главный риск, по мнению политолога, заключается не только в росте популярности радикальных партий. Гораздо важнее понять причины, по которым люди готовы поддерживать любые перемены: многие европейцы и жители Латвии все меньше верят, что традиционная политика способна решить проблемы, которые действительно волнуют общество.