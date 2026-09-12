Политолог Ивета Кажока: европейцы голосуют за радикалов, потому что теряют веру в традиционных политиков

"Люди в эту эпоху неопределенности голосуют за более радикальные политические партии не потому, что поддерживают все позиции этих партий, а скорее для того, чтобы показать, что они потеряли надежду на способность политиков добиться того, чего от них ожидает общество", - объяснила политолог.