В Новом Рижском театре в пятницу вечером сработала пожарная сигнализация.
Аварии и происшествия
Сегодня 20:31
В Новом Рижском театре эвакуированы зрители и отменены спектакли из-за затопления
В Новом Рижском театре в пятницу вечером сработала пожарная сигнализация. Из-за неисправности системы пожаротушения вода начала поступать в здание и затопила первый этаж, сообщила специалист по рекламе и связям с общественностью театра Инга Лиепиня.
Она пояснила, что пока невозможно сказать, почему сработала сигнализация. При этом задымления в театре не было. Также пока неизвестно, насколько серьезным оказалось затопление и какой ущерб нанесен зданию.
Из-за сработавшей сигнализации и затопленных помещений вечером в Новом Рижском театре не состоялись три спектакля. Два спектакля отменили, а один пришлось прервать и эвакуировать зрителей.