Выставка Riga Food 2026
В Риге, в выставочном центре "Кипсала", с 10 по12 сентября проходит Riga Food - крупнейшая в Балтии выставка пищевой промышленности. ...
Попробовать то, чего еще нет в магазинах: что предлагает выставка Riga Food 2026
В Риге, в выставочном центре "Кипсала", с 10 по12 сентября проходит Riga Food - крупнейшая в Балтии выставка пищевой промышленности. Команда Otkrito побывала на выставке, попробовала новинки и поговорила с представителями компаний о продуктах, которые они презентуют в Риге.
В этом году на Riga Food представлены более 420 компаний из 30 стран, а посетители участвуют в многочисленных дегустациях, презентациях новых продуктов, мастер-классах, шоу и конкурсах.
Команда Otkrito побывала на выставке, где пообщалась с представителями разных компаний и узнала больше о продуктах, которые они представили в Риге. На стендах можно попробовать самые разные новинки - от сладостей и протеиновых батончиков до мясной и рыбной продукции. Например, компания Balticovo представила необычное мороженое на основе яиц, а представители других брендов рассказали о своих новых продуктах и планах по их развитию.
Выставка Riga Food.
Например, представительница компании Tere Синдия представила новую продукцию - творожный крем "Эмма". Сейчас компания особенно ждет отзывов покупателей, чтобы понять, насколько им понравилась новинка.
"Мы сейчас представляем новый творожный крем "Эмма" с витамином Д и полезными бактериями, и очень ждем реакции людей. Нам интересно узнать, что они думают о новом продукте."
Свои продукты представила и компания Fizi. Ее представительница Лилия специально приехала из Литвы в Ригу, чтобы познакомить посетителей с продукцией бренда. Пока батончики Fizi официально не представлены на латвийском рынке, но компания уже работает в этом направлении.
"Мы специально приехали из Литвы, чтобы представить Fizi в Риге. Пока нашего продукта еще нет на латвийском рынке, но мы хотим это изменить."
В линейке Fizi есть протеиновые батончики без добавленного сахара и глютена, без пальмового масла, с высоким содержанием белка и клетчатки и низким содержанием углеводов. Компания позиционирует их как полностью натуральный продукт.
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Помимо дегустаций, на выставке проходит множество необычных конкурсов. Например, посетителям предлагают с помощью двух длинных палочек, соединенных вместе, достать упаковку лапши - задача кажется простой, но требует ловкости и координации.
Свои силы на Riga Food также проверяют профессиональные повара, кондитеры, бармены, официанты, чайные и гриль-мастера.
В последний день выставки, 12 сентября, посетители Riga Food ждут сразу несколько соревнований. В программе - финал "Чемпионата мастеров шашлыка Латвии 2026", конкурс тортов "Наследие поколений", конкурс по приготовлению чая, финал "Гриль-дуэль", а также соревнования на быструю нарезку. Помимо профессиональных конкурсов, посетители смогут принять участие и в различных интерактивных заданиях.