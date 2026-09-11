Попробовать то, чего еще нет в магазинах: что предлагает выставка Riga Food 2026

Команда Otkrito побывала на выставке, где пообщалась с представителями разных компаний и узнала больше о продуктах, которые они представили в Риге. На стендах можно попробовать самые разные новинки - от сладостей и протеиновых батончиков до мясной и рыбной продукции. Например, компания Balticovo представила необычное мороженое на основе яиц, а представители других брендов рассказали о своих новых продуктах и планах по их развитию.