Домбрава за 100 дней запретил въезд в Латвию примерно 90 иностранцам - что еще он успел сделать?
За первые месяцы работы министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) принял решения о включении примерно 90 иностранцев в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Решения принимались на основании заключений компетентных органов безопасности, сообщило Министерство внутренних дел, подводя итоги первых 100 дней работы министра.
В МВД подчеркивают, что запрет на въезд является одним из инструментов, позволяющих Латвии заранее предотвращать угрозы национальной и внутренней безопасности.
Одновременно за первые недели работы Домбравы значительно расширили возможности пограничников по наблюдению за границей с Беларусью. На момент вступления министра в должность пограничникам была полноценно доступна видеокартинка примерно с пяти километров границы - это около 3% ее общей протяженности. При этом часть необходимой инфраструктуры уже была построена. Всего за две недели доступная пограничникам зона видеонаблюдения была увеличена до 108 километров. В МВД отмечают, что работа в этом направлении продолжается. Задача заключается в том, чтобы пограничники могли полноценно использовать уже установленные на границе технические средства и применять их для предотвращения незаконного пересечения границы.
За первые 100 дней также было усилено сотрудничество между Государственной пограничной охраной и Национальными вооруженными силами. В частности, речь идет о совместных учениях, обмене информацией и развитии возможностей противодействия беспилотникам.
Отдельное направление - контроль за иностранными студентами. Вместе с Министерством образования и науки МВД начало работу над ужесточением контроля при приеме иностранных студентов и их пребывании в Латвии. Для этого также планируются необходимые изменения в нормативных актах.
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Еще одна инициатива связана с убежищами. МВД совместно с Министерством экономики начало разработку технической спецификации типового убежища площадью 60 квадратных метров. Цель - установить единые требования к промышленно производимым убежищам, которые можно быстро изготовить и разместить.
Государственная пожарно-спасательная служба в свою очередь определяет функциональные требования к таким убежищам. В частности, они должны быть способны автономно работать и сохранять устойчивость в кризисных ситуациях.
Кроме того, МВД работает над совершенствованием системы оповещения населения, сети сирен тревоги, портала 112.lv и инфраструктуры служб.