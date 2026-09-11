Домбрава за 100 дней запретил въезд в Латвию примерно 90 иностранцам - что еще он успел сделать?
Фото: LETA
Янис Домбрава отчитался о первых 100 днях работы на посту министра внутренних дел.
В Латвии

Домбрава за 100 дней запретил въезд в Латвию примерно 90 иностранцам - что еще он успел сделать?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

За первые месяцы работы министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) принял решения о включении примерно 90 иностранцев в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Решения принимались на основании заключений компетентных органов безопасности, сообщило Министерство внутренних дел, подводя итоги первых 100 дней работы министра.

В МВД подчеркивают, что запрет на въезд является одним из инструментов, позволяющих Латвии заранее предотвращать угрозы национальной и внутренней безопасности.

Одновременно за первые недели работы Домбравы значительно расширили возможности пограничников по наблюдению за границей с Беларусью. На момент вступления министра в должность пограничникам была полноценно доступна видеокартинка примерно с пяти километров границы - это около 3% ее общей протяженности. При этом часть необходимой инфраструктуры уже была построена. Всего за две недели доступная пограничникам зона видеонаблюдения была увеличена до 108 километров. В МВД отмечают, что работа в этом направлении продолжается. Задача заключается в том, чтобы пограничники могли полноценно использовать уже установленные на границе технические средства и применять их для предотвращения незаконного пересечения границы.

За первые 100 дней также было усилено сотрудничество между Государственной пограничной охраной и Национальными вооруженными силами. В частности, речь идет о совместных учениях, обмене информацией и развитии возможностей противодействия беспилотникам.

Отдельное направление - контроль за иностранными студентами. Вместе с Министерством образования и науки МВД начало работу над ужесточением контроля при приеме иностранных студентов и их пребывании в Латвии. Для этого также планируются необходимые изменения в нормативных актах.

Еще одна инициатива связана с убежищами. МВД совместно с Министерством экономики начало разработку технической спецификации типового убежища площадью 60 квадратных метров. Цель - установить единые требования к промышленно производимым убежищам, которые можно быстро изготовить и разместить.

Государственная пожарно-спасательная служба в свою очередь определяет функциональные требования к таким убежищам. В частности, они должны быть способны автономно работать и сохранять устойчивость в кризисных ситуациях.

Кроме того, МВД работает над совершенствованием системы оповещения населения, сети сирен тревоги, портала 112.lv и инфраструктуры служб.

Темы

Министерство внутренних делЯнис ДомбраваГосударственная пожарно-спасательная службаАктуально о миграции

Другие сейчас читают