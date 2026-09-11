Домбрава за 100 дней запретил въезд в Латвию примерно 90 иностранцам - что еще он успел сделать?

Одновременно за первые недели работы Домбравы значительно расширили возможности пограничников по наблюдению за границей с Беларусью. На момент вступления министра в должность пограничникам была полноценно доступна видеокартинка примерно с пяти километров границы - это около 3% ее общей протяженности. При этом часть необходимой инфраструктуры уже была построена. Всего за две недели доступная пограничникам зона видеонаблюдения была увеличена до 108 километров. В МВД отмечают, что работа в этом направлении продолжается. Задача заключается в том, чтобы пограничники могли полноценно использовать уже установленные на границе технические средства и применять их для предотвращения незаконного пересечения границы.