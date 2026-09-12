Игорь Раев: власти должны заставить компании готовиться к войне, а не ждать дополнительного финансирования

Одной из проблем Раев считает отсутствие готовности государства предъявлять предприятиям конкретные требования. В мирное время подобные решения могут казаться чрезмерными, однако в ситуации угрозы национальной безопасности государство, по его словам, должно иметь возможность обязать компании делать то, что необходимо для устойчивости страны. "Мы до сих пор не можем заставить все эти предприятия делать то, что им на самом деле следовало бы делать. Это неприятная ситуация, когда кого-то нужно заставить делать то, чего он не хочет, но государству это необходимо", - отметил он.