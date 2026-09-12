Игорь Раев: власти должны заставить компании готовиться к войне, а не ждать дополнительного финансирования
Латвия постоянно говорит о необходимости перенимать украинский опыт, но на деле продолжает жить по мирным правилам. По мнению Игоря Раева, государству не хватает политической воли заставить компании и людей реально готовиться к войне и кризисам.
В эфире TV24 депутат и полковник запаса Национальных вооруженных сил Игорь Раев резко раскритиковал подход Латвии к использованию украинского опыта. "Мы все время употребляем такие слова - украинский опыт. Это тот случай, когда мы вообще не понимаем, что такое украинский опыт, и абсолютно его не учитываем", - заявил он.
По словам Раева, принципиальное отличие Украины заключается в гораздо большей децентрализации. Решения и действия во многих случаях принимаются непосредственно на местах, а предприятия и местные структуры ориентированы не только на выживание систем, но и на поддержание их работоспособности в сложных условиях. "Никто не смотрит, что решили в Киеве, все действуют на местах. И все предприниматели, все предприятия ориентированы на то, чтобы поддерживать все системы не просто в живом состоянии, но и в работоспособном режиме", - объяснил Раев.
По его мнению, в Латвии при этом сохраняется совершенно другой подход. "Мы все еще говорим о том, что смотрим, как действует Украина, учитываем ее опыт, но на самом деле ничего из этого не происходит. Мы действуем в абсолютном мирном режиме", - сказал депутат.
Одной из проблем Раев считает отсутствие готовности государства предъявлять предприятиям конкретные требования. В мирное время подобные решения могут казаться чрезмерными, однако в ситуации угрозы национальной безопасности государство, по его словам, должно иметь возможность обязать компании делать то, что необходимо для устойчивости страны. "Мы до сих пор не можем заставить все эти предприятия делать то, что им на самом деле следовало бы делать. Это неприятная ситуация, когда кого-то нужно заставить делать то, чего он не хочет, но государству это необходимо", - отметил он.
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При этом Раев подчеркнул, что речь не всегда идет о дополнительных государственных расходах. Некоторые необходимые меры должны обеспечивать сами предприятия. "Очень многие вещи они должны делать сами. И в нескольких направлениях им нужно развиваться. Например, у них появляются деньги для развития и инвестиций. Им нужно сказать: нет, вы будете покупать генераторы", - привел пример депутат.
"Как бы вам это ни не нравилось, эти вещи все равно нужно сделать, потому что у нас на самом деле есть такой план, где это описано. Они должны это делать", - заявил Раев.
Он также отметил, что далеко не каждую проблему можно решить простым увеличением финансирования. Иногда государство должно заранее определить конкретные задачи для компаний и учреждений, которые отвечают за функционирование критически важных систем.
Ведущий программы, в свою очередь, привел в пример ситуацию, когда государство заставляет компании принимать стратегические решения и инвестировать в необходимые активы. Раєв ответил, что подобные процессы зачастую сопровождаются сопротивлением и попытками переложить ответственность на государство. "Каждый раз, поверьте мне, мы приходим в какое-нибудь самоуправление или на предприятие, и сразу возникает огромное количество проблем, и все спрашивают: а где деньги? Это первое, что происходит", - сказал он.
По мнению Раєва, государству необходимо четко определить, какие меры являются обязательными для обеспечения безопасности страны, а затем обеспечить их выполнение. "Тогда, соответственно, должна быть достаточно сильная политическая воля, чтобы такие важные для государства вещи были сделаны", - подчеркнул депутат.