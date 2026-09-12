Учиться на дому "просто потому, что так удобнее", в Латвии может стать сложнее
В Латвии хотят изменить правила обучения детей вне обычной школы: родителям придется обосновывать, почему ребенку лучше учиться дома или дистанционно, а школа и самоуправление получат больше контроля за его учебой.
Министерство образования и науки (МОН) передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье, дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправления будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования - с первого по шестой класс - в семье или дистанционно.
Для получения такой оценки родителям необходимо будет подать обоснованное заявление в самоуправление, где задекларирован ребенок. В нем будет нужно указать особые обстоятельства - например, связанные со здоровьем, социальной ситуацией или доступностью образования, - а также описать организацию обучения и необходимую ребенку поддержку.
Проект предусматривает расширение обязанностей родителей и учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала.
При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации.
Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр нужно будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Работы можно будет выполнять очно или онлайн при условии идентификации ученика, соблюдения академической честности и наблюдения за ходом работы в реальном времени.
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Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном прогрессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессе и достижениях - не реже одного раза в два месяца.
Родители дистанционно обучающегося ребенка должны будут обеспечивать его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия и техническое оснащение, а также безопасность. Они также должны будут сотрудничать с учебным заведением, следить за учебными достижениями ребенка, оказывать необходимую повседневную поддержку и незамедлительно сообщать школе об обстоятельствах, существенно влияющих на учебный процесс.
Новый порядок будет вводиться постепенно. Для семейного обучения оценка самоуправления потребуется с 1 сентября 2027 года, как и для учеников 1-х и 4-х классов на дистанционном обучении. Через год требование распространится на учеников 2-х и 5-х классов, а с 1 сентября 2029 года - на учеников 3-х и 6-х классов.
Заявления на оценку самоуправления для семейного обучения родители смогут подавать с 1 июня 2027 года. Для дистанционного обучения сроки также будут зависеть от класса: для 1-х и 4-х классов - с 1 июня 2027 года, для 2-х и 5-х - годом позже, для 3-х и 6-х - с 2029 года.
Сотрудничество школы и родителей необходимо будет закреплять письменным соглашением на один учебный год. Соглашение может автоматически продлеваться еще на год в случае, если самоуправление по результатам повторной оценки подтвердит возможность продолжения семейного обучения.
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На 1 сентября 2025 года семейное обучение проходили 80 учеников, при этом 53 из них числились в частных учебных заведениях, а 27 - в муниципальных школах, свидетельствуют данные Государственной информационной системы образования. В муниципальных школах 14 из них были учениками 1-3-х классов, 13 - 4-6-х классов. В частных учебных заведениях эти показатели составляли соответственно 25 и 28 учеников.
Дистанционно обучались 1277 учеников, из них 1191 числились в частных учебных заведениях. За муниципальными школами в 1-3-х классах были закреплены 38, а в 4-6-х классах - 48 учеников. В частных учебных заведениях - соответственно 416 и 775.
Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия.
После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получить информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений.
Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени.
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Школа также должна будет организовывать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе.
Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Это связано с изменениями в законе об общем образовании, согласно которым обучающиеся с определенными тяжелыми нарушениями развития принимаются в общеобразовательные учреждения по соответствующим специальным образовательным программам.