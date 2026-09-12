Учиться на дому "просто потому, что так удобнее", в Латвии может стать сложнее

Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр нужно будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Работы можно будет выполнять очно или онлайн при условии идентификации ученика, соблюдения академической честности и наблюдения за ходом работы в реальном времени.