"Это дорого и требует времени": проверять все российское транзитное зерно не так просто, как кажется

Литовские власти при этом рассматривают возможность брать образцы не в Клайпедском порту, а еще на границе с Калининградской областью и Беларусью. Латакас считает такой вариант удобным, но практически нереализуемым. Для отбора проб на границе придется останавливать поезда, а простой вагонов также обходится перевозчикам в деньги. Если же образцы брать уже после доставки зерна в порт, груз придется оставлять в вагонах до окончания проверок, вместо того чтобы сразу его выгружать.