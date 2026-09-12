"Это дорого и требует времени": проверять все российское транзитное зерно не так просто, как кажется
Литва ужесточает контроль происхождения российского и белорусского продовольственного зерна, а Клайпедский порт уже предупреждает о падении грузопотока. Аналогичный сценарий ждет и Латвию, когда проверки распространятся на транзит через ее порты.
В Литве разгорается спор вокруг новых проверок происхождения продовольственного зерна, которое транзитом перевозится из России и Беларуси. Руководство Клайпедского морского порта предупреждает: дополнительные анализы могут сделать перевозки слишком дорогими и медленными, а значит, снизить привлекательность всего транзитного маршрута.
Эта ситуация актуальна и для Латвии, которая также является важным транзитным направлением для грузов из восточных стран. Как сообщалось ранее, Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) теперь сможет брать образцы зерна, перевозимого транзитом, и проводить лабораторные исследования для проверки заявленной страны происхождения. Такие изменения екдавно подготовило Министерство земледелия.
В то же время глава Клайпедского порта Альгис Латакас заявил, что новые требования к проверке происхождения продовольственного зерна способны существенно повлиять на грузопоток. По его словам, в Литве невозможно провести экспресс-анализы на месте, поэтому образцы приходится отправлять за границу. "Мы понимаем, что это дорого, это очень трудоемкий процесс, который требует много времени, и в любом случае это оказывает абсолютное влияние на поток таких грузов", - сказал Латакас агентству BNS.
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Дополнительные процедуры, по его мнению, ставят под вопрос экономический смысл всей цепочки поставок. Если проверка увеличивает время перевозки или ее стоимость, участники рынка начинают оценивать, насколько вообще выгодно использовать такой маршрут.
"Любая дополнительная процедура, если она влияет на время или на цену, заставляет грузоотправителя, продавца, покупателя и всю остальную цепочку взвешивать, стоит ли работать в условиях, требующих таких временных и финансовых затрат", - отметил глава порта.
Литовские власти при этом рассматривают возможность брать образцы не в Клайпедском порту, а еще на границе с Калининградской областью и Беларусью. Латакас считает такой вариант удобным, но практически нереализуемым. Для отбора проб на границе придется останавливать поезда, а простой вагонов также обходится перевозчикам в деньги. Если же образцы брать уже после доставки зерна в порт, груз придется оставлять в вагонах до окончания проверок, вместо того чтобы сразу его выгружать.
Представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы Айсте Прелгаускайте пояснила, что процедура проверки документов начинается уже на границе, однако физические образцы зерна могут быть взяты только после прибытия груза к месту разгрузки.
За первые восемь месяцев года через Клайпедский порт прошло около 50 тысяч тонн продовольственного зерна. По словам Латакаса, все эти грузы прибыли из Калининградской области, а не с территории материковой России. Это, считает он, снижает риск попадания в Литву зерна, которое могло быть вывезено Россией с оккупированных территорий Украины. Однако полностью исключить такой риск нельзя.
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Первая партия уже стала объектом проверки: литовская служба взяла в порту образцы зерна и отправила их на исследование за границу. Анализ проведут в лаборатории в Германии, а оценку результатов дадут в Великобритании.
Вопрос о дальнейшем ограничении транзита российского и белорусского зерна, по мнению Латакаса, целесообразно решать совместно всеми странами Балтии. В противном случае дополнительные ограничения в одной стране могут повлиять на конкурентоспособность ее портов и изменить маршруты грузоперевозок.
Ранее сообщалось, что полный запрет транзита российского и белорусского зерна через Латвию может обернуться для страны счетом на сотни миллионов евро. Стивидорные компании предупреждают о возможных претензиях из-за уже заключенных обязательств.