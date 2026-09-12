Одной из республик бывшего СССР не разрешили участвовать в "Евровидении"
Казахстан пока не сможет участвовать в "Евровидении", поскольку не соответствует требованиям Европейского вещательного союза (EBU) для полноправного членства. Об этом сообщили ESC News, Eurovision News и Politico со ссылкой на заявление EBU.
Казахстанская телерадиокомпания "Хабар" имеет статус ассоциированного члена EBU. Однако право на полноправное членство, необходимое для участия в "Евровидении", имеют вещатели из стран, входящих в Европейскую зону вещания, а также государств – членов или наблюдателей Совета Европы. Казахстан ни под одно из этих условий не подпадает.
При этом возникла путаница относительно самой заявки. Первоначально сообщалось, что "Хабар" обратился с просьбой допустить Казахстан к "Евровидению-2027". Однако затем телерадиокомпания опровергла эту информацию, заявив, что заявки на конкурс 2027 года не подавала.
В то же время в "Хабаре" подтвердили, что пытались попасть на "Евровидение" ранее. В 2025 году компания подала заявку на участие в конкурсе 2026 года, но получила отказ.
Politico обращает внимание, что EBU не стал делать для Казахстана исключение, хотя в конкурсе участвуют страны, находящиеся за пределами Европы. Австралия выступает на "Евровидении" уже много лет, а с 2027 года к конкурсу должна присоединиться Канада.
При этом у Казахстана уже есть опыт участия в проектах "Евровидения": страна пять раз выступала на детском конкурсе и дважды занимала второе место.
"Евровидение-2027" пройдет в Болгарии после победы болгарской певицы Дары с песней Bangaranga на конкурсе 2026 года.
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