Одной из республик бывшего СССР не разрешили участвовать в "Евровидении"

Politico обращает внимание, что EBU не стал делать для Казахстана исключение, хотя в конкурсе участвуют страны, находящиеся за пределами Европы. Австралия выступает на "Евровидении" уже много лет, а с 2027 года к конкурсу должна присоединиться Канада.