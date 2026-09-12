Одна особенность жилищных условий в Латвии выделяет страну на фоне всей Европы

В целом для Центральной и Восточной Европы характерна высокая доля собственников жилья. Например, в Словакии собственным жильем располагают 93,5% населения, а в Румынии – 92,8%, тогда как доля арендаторов не превышает 5%. Однако исследователи обращают внимание, что за такими высокими показателями может скрываться нехватка жилой площади.