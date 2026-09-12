Одна особенность жилищных условий в Латвии выделяет страну на фоне всей Европы
Высокий уровень домовладения не означает, что люди живут в комфортных условиях. Согласно новому международному исследованию, Латвия оказалась среди стран Европы с особенно высокой долей жителей, вынужденных жить в перенаселенном жилье.
Исследование охватило 39 стран ОЭСР и оценивало не только соотношение арендаторов и собственников, но также стоимость аренды, плотность проживания и то, насколько быстро цены на недвижимость растут по сравнению с зарплатами.
Латвия выделяется на фоне многих европейских государств именно условиями проживания. По данным исследования, здесь от перенаселенности жилья страдают 30% и более населения. Аналогичная ситуация наблюдается в Болгарии. Одним из последствий становится совместное проживание под одной крышей нескольких поколений одной семьи.
В целом для Центральной и Восточной Европы характерна высокая доля собственников жилья. Например, в Словакии собственным жильем располагают 93,5% населения, а в Румынии – 92,8%, тогда как доля арендаторов не превышает 5%. Однако исследователи обращают внимание, что за такими высокими показателями может скрываться нехватка жилой площади.
В Западной и Северной Европе ситуация иная. В Швейцарии жилье арендуют 61,2% населения, а в Германии – 55,4%. В Дании соотношение собственников и арендаторов почти равное: 52,2% и 47,5% соответственно.
Как ранее писал Otkrito.lv, населению Латвии сообщили о суровой реальности, связанной с качеством их жилья.