Число заявок минимальное: Европа научилась отваживать мигрантов
В Европе продолжает сокращаться число желающих получить убежище. В первой половине 2026 года страны ЕС вместе с Норвегией и Швейцарией получили около 332 тысяч заявок на международную защиту. Это на 17% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за последние пять лет.
Одной из причин стало сокращение потока беженцев из Сирии на фоне происходящих там изменений. Кроме того, свою роль сыграли меры Евросоюза по ограничению нелегальной миграции. В частности, ЕС заключил соглашения с Тунисом и Мавританией, предусматривающие финансовую поддержку в обмен на усиление пограничного контроля.
Больше всего заявлений в первом полугодии получила Франция – 69 тысяч. В Италии было подано 66 тысяч заявок, в Испании и Германии – по 55 тысяч. Однако относительно численности населения лидирует Греция: там зарегистрировали 23 тысячи ходатайств, то есть примерно одно на каждые 400 жителей.
Среди просителей убежища самой многочисленной группой стали граждане Афганистана – 39 тысяч человек. Далее следуют выходцы из Венесуэлы – 33,5 тысячи и Бангладеш – 19,5 тысячи. Международную защиту после первоначального рассмотрения получили 31% заявителей.
Новые данные появились вскоре после того, как 12 июня начал действовать Пакт ЕС о миграции и убежище. Он предусматривает, в частности, обязательные проверки на внешних границах Евросоюза и ускоренное рассмотрение заявлений на предоставление убежища.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что пока Латвия едва отбивается от мигрантов, пять стран ЕС придумали, что с ними делать.