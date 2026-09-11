Число заявок минимальное: Европа научилась отваживать мигрантов

Больше всего заявлений в первом полугодии получила Франция – 69 тысяч. В Италии было подано 66 тысяч заявок, в Испании и Германии – по 55 тысяч. Однако относительно численности населения лидирует Греция: там зарегистрировали 23 тысячи ходатайств, то есть примерно одно на каждые 400 жителей.