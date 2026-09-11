Последствия бури в Риге и других городах.

Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)

В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.

В Латвии

Осталось несколько дней - где в Риге еще можно бесплатно сдать ветки после бури

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

У жителей Риги остается еще несколько дней, чтобы бесплатно сдать деревья и ветки, поваленные бурей. В городе уже собрано более 1000 кубометров древесины, а ущерб инфраструктуре превысил 1,3 млн евро.

Рижане смогут сдавать поваленные бурей деревья и ветки еще на следующей неделе. Об этом сообщили в Рижской думе. Пункт сбора в Межапарке, возле дома 12 на проспекте Сигулдас, будет работать до понедельника. Пункт на бульваре Узварас, 16A, будет открыт до воскресенья, 20 сентября.

По данным муниципалитета, жители уже доставили в созданные после бури пункты более 1000 кубометров древесины и веток. При этом крупногабаритную древесину и большие бревна принимают только на бульваре Узварас, 16A.

Последствия бури продолжают обходиться Риге все дороже. По предварительной оценке, ущерб муниципальным объектам и инфраструктуре, а также расходы на ликвидацию последствий уже составляют около 1,3 млн евро. Окончательная сумма пока неизвестна. В различных структурах Рижской думы продолжается оценка ущерба, распил и вывоз деревьев, ремонт инфраструктуры и уточнение расходов.

Одновременно по всей столице продолжаются работы по уборке территорий и устранению последствий стихии.

Последствия бури в Иманте.

Последствия бури в Иманте (23.08.2026)

Буря Priska обрушилась на Латвию в ночь на 23 августа. Это была самая сильная летняя буря в стране за последние десятилетия - скорость ветра местами превышала 30 метров в секунду. Стихия серьезно повредила как распределительные, так и магистральные электросети. В момент максимального масштаба аварий без электричества одновременно оставались до 285 000 потребителей. Из-за повреждения электросетей во многих местах также возникли проблемы со связью, не работали автозаправочные станции, а местами были закрыты магазины.

Темы

Рижская думаБульвар УзварасМежапарк

Другие сейчас читают