Осталось несколько дней - где в Риге еще можно бесплатно сдать ветки после бури

Буря Priska обрушилась на Латвию в ночь на 23 августа. Это была самая сильная летняя буря в стране за последние десятилетия - скорость ветра местами превышала 30 метров в секунду. Стихия серьезно повредила как распределительные, так и магистральные электросети. В момент максимального масштаба аварий без электричества одновременно оставались до 285 000 потребителей. Из-за повреждения электросетей во многих местах также возникли проблемы со связью, не работали автозаправочные станции, а местами были закрыты магазины.