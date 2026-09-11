Личные вещи пропавших в Непале туристов помогут доставить домой их родственникам
Страховая компания ERGO компенсирует расходы на доставку в Латвию личных вещей и багажа туристов, застрахованных в компании и пропавших без вести в Непале.
В поездке в Непал в августе находились 33 человека, имевшие полисы туристического страхования ERGO. Большинство из них - граждане Латвии, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести.
ERGO совместно с Министерством иностранных дел сейчас организует доставку личных вещей и багажа застрахованных домой. О дальнейших деталях родственников проинформируют отдельно, сообщила директор департамента урегулирования страховых случаев ERGO Санита Рубене.
Страховая компания также оплатит расходы родственников, которые решили самостоятельно организовать доставку вещей - в том числе в другие страны. Для получения компенсации им необходимо связаться с ERGO и сохранить все документы, подтверждающие расходы: счета, чеки и другие платежные документы.
В ERGO заявляют, что продолжают следить за ситуацией в Непале и поддерживают связь с Министерством иностранных дел, надеясь на благоприятный исход. В зависимости от последствий стихийного бедствия туристическая страховка также предусматривает покрытие расходов на медицинскую помощь и лечение, репатриацию и транспортировку, а в случае гибели туриста - страховую выплату его родственникам.
Ранее представитель МИД Латвии сообщил, что по неофициальной информации найдены вещи, которые могли принадлежать латвийским туристам.
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