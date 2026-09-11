Личные вещи пропавших в Непале туристов помогут доставить домой их родственникам

В ERGO заявляют, что продолжают следить за ситуацией в Непале и поддерживают связь с Министерством иностранных дел, надеясь на благоприятный исход. В зависимости от последствий стихийного бедствия туристическая страховка также предусматривает покрытие расходов на медицинскую помощь и лечение, репатриацию и транспортировку, а в случае гибели туриста - страховую выплату его родственникам.