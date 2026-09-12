Эксперт: Россия становится "осажденной крепостью" и все больше напоминает СССР
Россия превращается в военную машину, все сильнее зависит от Китая и постепенно принимает логику "осажденной крепости". Российский китаевед, журналист и политолог, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что Западу придется надолго смириться с новой, гораздо более конфронтационной Россией.
Россия в определенной степени начинает напоминать Советский Союз, однако с рыночной экономикой - более гибкой и способной адаптироваться. По словам Александра Габуева, исход и продолжительность войны пока невозможно предсказать, однако уже очевидно, что ее последствия могут оказаться долгосрочными. Россия превратилась в военную машину: ее вооруженные силы стали крупнее и эффективнее, а государство постоянно учится и адаптируется к условиям войны.
Габуев отметил и психологические изменения российского общества. Россия, по его оценке, перешла определенный порог и готова принимать большие потери. Для Европы это означает совершенно другой уровень угрозы.
При этом эксперт призвал не рассчитывать на быстрое экономическое истощение России. Несмотря на ухудшение экономической динамики, российская экономика, скорее всего, сможет производить достаточно ресурсов для поддержания военной машины.
Еще одна долгосрочная проблема - демография. Война только усилила негативные тенденции, а экономическая и технологическая зависимость России от Китая продолжает расти.
Отдельно Габуев обратил внимание на то, какое российское руководство формирует война. По его словам, люди, которые сегодня приобретают влияние и могут оставаться значимыми еще через десять лет, станут "выпускниками" этой войны. Конфронтация с Западом будет важнейшим опытом, сформировавшим их взгляды. Это касается не только военных, но и технократов, управляющих российской экономикой.
Эксперт считает, что российское общество в целом сейчас занимает выжидательную позицию. Последовательно выступающие против войны остаются меньшинством, тогда как около 20% населения, по его оценке, являются убежденными сторонниками войны. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше противостояние с Украиной и Западом, по мнению Габуева, будет превращаться в противостояние с самой Россией. Это повышает риск формирования в обществе устойчивой логики "осажденной крепости".
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Россия и Китай
Зависимость Москвы от Пекина, по оценке эксперта, будет только усиливаться. Отношения между двумя странами взаимовыгодны, но далеко не равноправны: у Китая значительно больше влияния и возможностей для выбора, тогда как пространство для маневра России сокращается.
Габуев напомнил, что основу отношений двух стран еще до войны составляли три фактора: общая граница, которую обе стороны не хотят превращать в линию конфронтации, взаимодополняющие экономики и политическая совместимость существующих режимов. Россия располагает природными ресурсами, Китай - технологиями, деньгами и огромным рынком. По мнению эксперта, именно поэтому Пекин невозможно заменить другими партнерами.
Москва может попытаться компенсировать зависимость от Китая за счет более тесных отношений с Индией, Индонезией и другими странами, однако ни одна из них не способна заменить Китай по совокупности географического положения, спроса на российское сырье и технологических возможностей.
Более того, Китай все активнее влияет и на российское общество. По словам Габуева, Пекин стремится занять среди образованной части россиян ту роль, которую раньше играла Европа, - стать примером модернизации и развития. "Я думаю, что Китаю это может удаться", - заявил эксперт.
Западу придется сдерживать Россию
Габуев считает, что возвращение России к более прагматичным и менее враждебным отношениям с Западом сейчас фактически закрыто. Поэтому политика сдерживания остается наиболее рациональным выбором для европейских стран.
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При этом, по его мнению, необходимо решить, какой именно будет эта политика: простым противостоянием без механизмов безопасности или системой, в которой сохранятся каналы связи, контроль над вооружениями и инструменты деэскалации.
Эксперт ожидает, что санкции и политика сдерживания сохранятся надолго. В результате Россия будет еще сильнее зависеть от Китая и одновременно столкнется с необходимостью решать сложный вопрос: как сохранить стратегическую самостоятельность, если зависимость от Пекина постоянно растет.
Габуев выступил на Рижской конференции, проходящей в Латвийском национальном историческом музее. В центре нынешней конференции - экономическая устойчивость Европы и ее способность совместно противостоять новым внутренним и внешним вызовам.