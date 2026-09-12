Эксперт: Россия становится "осажденной крепостью" и все больше напоминает СССР

Отдельно Габуев обратил внимание на то, какое российское руководство формирует война. По его словам, люди, которые сегодня приобретают влияние и могут оставаться значимыми еще через десять лет, станут "выпускниками" этой войны. Конфронтация с Западом будет важнейшим опытом, сформировавшим их взгляды. Это касается не только военных, но и технократов, управляющих российской экономикой.