Рижские власти объяснили, зачем надо тратить 300 000 евро на рекламу в одной соцсети
Рижское агентство инвестиций и туризма (RITA) объяснило, зачем планирует потратить 300 000 евро без НДС на продвижение Риги в LinkedIn. В агентстве подчеркивают, что речь идет не просто о подготовке публикаций для соцсети, а прежде всего о платной рекламе, рассчитанной на зарубежных инвесторов, руководителей компаний и организаторов международных мероприятий.
Как пояснили в RITA, LinkedIn используется как один из основных каналов международной коммуникации Риги. Цель города – не охватить максимально широкую аудиторию, а выйти на конкретных людей, способных принимать решения об инвестициях, открытии офисов и бизнес-центров или проведении международных конференций в Риге.
По данным RITA, LinkedIn насчитывает более 1,2 млрд пользователей, среди которых около 63 млн людей, принимающих бизнес-решения, и 10 млн руководителей высшего звена. Платформа позволяет настраивать рекламу по стране, городу, отрасли, компании, должности и другим профессиональным критериям.
Например, если Рига хочет привлечь немецкие компании, которые потенциально могли бы открыть здесь центр бизнес-услуг, рекламу можно показывать непосредственно руководителям компаний, а также специалистам в сфере финансов, персонала, логистики и развития бизнеса в Германии.
RITA использует LinkedIn и для продвижения Риги как места проведения международных конференций, конгрессов, выставок и корпоративных мероприятий. В этой сфере столица Латвии конкурирует с Хельсинки, Стокгольмом, Копенгагеном, Осло, Веной, Брюсселем, Лондоном и другими европейскими городами.
В агентстве отмечают, что аудитория двух рижских аккаунтов в LinkedIn с 2023 года выросла на 238%. При этом в предыдущих кампаниях платная реклама обеспечивала около 30–60% общего охвата публикаций.
В RITA также пояснили, на что именно планировалось потратить 300 000 евро. Договор был рассчитан на 24 месяца, то есть в среднем на 12 500 евро в месяц. По предыдущему опыту агентства, около 70–80% финансирования направляется непосредственно на покупку рекламы в LinkedIn и связанные с рекламными кампаниями услуги. Еще 20–30% приходится на создание контента и другие услуги по управлению кампаниями.
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