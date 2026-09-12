Рижские власти объяснили, зачем надо тратить 300 000 евро на рекламу в одной соцсети

В RITA также пояснили, на что именно планировалось потратить 300 000 евро. Договор был рассчитан на 24 месяца, то есть в среднем на 12 500 евро в месяц. По предыдущему опыту агентства, около 70–80% финансирования направляется непосредственно на покупку рекламы в LinkedIn и связанные с рекламными кампаниями услуги. Еще 20–30% приходится на создание контента и другие услуги по управлению кампаниями.