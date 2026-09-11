ФОТО: в историческом здании Агенскалнса открылась обновленная художественная школа

"Мы живем в быстро меняющемся мире, где развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, одновременно открывает большие возможности и вызывает опасения. Но я уверен, что творческим людям этого бояться не стоит - технологии не смогут превзойти человеческое творчество. Рижская художественная школа имени Мары Муйжниеце имеет богатую 40-летнюю историю, и символично, что именно в юбилейный год она начинает учебный год в новых, светлых и просторных помещениях. Пусть творчество развивается и у детей, и у педагогов", - пожелал на открытии новых помещений вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.