ФОТО: в историческом здании Агенскалнса открылась обновленная художественная школа
10 сентября Рижская художественная школа имени Мары Муйжниеце открыла новые помещения в Агенскалнсе - в красивом историческом здании на улице Хаманя, 2A.
"Мы живем в быстро меняющемся мире, где развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, одновременно открывает большие возможности и вызывает опасения. Но я уверен, что творческим людям этого бояться не стоит - технологии не смогут превзойти человеческое творчество. Рижская художественная школа имени Мары Муйжниеце имеет богатую 40-летнюю историю, и символично, что именно в юбилейный год она начинает учебный год в новых, светлых и просторных помещениях. Пусть творчество развивается и у детей, и у педагогов", - пожелал на открытии новых помещений вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.
По словам вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, качественная учебная среда не менее важна, чем сам творческий процесс. Поэтому Рижское самоуправление продолжает благоустраивать школы и прилегающие территории, чтобы учеба была комфортной как для преподавателей, так и для учеников.
В обновление помещений художественной школы самоуправление вложило около 800 000 евро.
Открытие нового здания стало важным этапом в жизни и развитии школы. Ученики и педагоги получили возможность заниматься и работать в значительно более просторной, подходящей и вдохновляющей среде.
До сих пор школа располагалась в очень тесных помещениях, что все больше осложняло как творческие, так и практические занятия. Новое здание существенно изменит повседневную жизнь школы - с 2026/2027 учебного года занятия смогут проходить в условиях, которые лучше подходят для реализации программ художественного образования и творческих проектов.
В новом здании есть зал для мероприятий, помещения для выставок, зона отдыха, гардероб и зеленый двор. Ранее таких возможностей у школы не было.
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Более просторные помещения станут преимуществом не только для учебного процесса, но и для культурной жизни школы. Здесь можно будет проводить выставки, творческие мероприятия и другие активности с участием учеников, педагогов, родителей и гостей.
Рижская художественная школа имени Мары Муйжниеце была основана в 1986 году и сейчас находится в ведении Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления. В школе обучаются более 350 детей и молодых людей в возрасте от 8 до 18 лет, а также взрослые в рамках программ образования по интересам.
Преподаватели школы - профессиональные художники и специалисты в своих областях. Здесь обучают рисунку, живописи, композиции, керамике, текстилю, графике, анимации, фотографии, видео и компьютерной графике.
Открытие нового здания знаменует новый этап в истории школы и создает пространство, где дети и молодые люди смогут свободно работать, учиться, экспериментировать и развивать свои художественные способности.
Ранее в здании на улице Хаманя, 2A располагалась Художественная школа имени Яниса Розенталя. Помещения были адаптированы под потребности Рижской художественной школы имени Мары Муйжниеце.