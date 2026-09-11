А будет ли в Латвии бабье лето? Что обещают синоптики и народные приметы
Фото: Shutterstock
Латвийская осень практически всегда оставляет окно для бабьего лета, давая возможность насладиться золотой листвой и прогулками на свежем воздухе перед приходом затяжных холодов.
В Латвии

А будет ли в Латвии бабье лето? Что обещают синоптики и народные приметы

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Сентябрь в Латвии уже успел показать и летнее тепло, и первые вполне осенние сюрпризы. В начале месяца температура местами поднималась до +27 градусов, а теперь погода постепенно меняется. Но означает ли это, что теплые дни закончились?

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Латвии будет преобладать переменчивая погода: облака будут сменяться прояснениями, местами пройдет дождь. Ночью температура будет опускаться примерно до +8...+16 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +15...+20 градусов. В отдельных местах ночи окажутся еще прохладнее.

При этом долгосрочный прогноз выглядит гораздо приятнее. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших четырех недель температура в Латвии в основном ожидается немного выше климатической нормы. А вот осадков в сентябре может оказаться больше обычного.

Когда в Латвии бывает бабье лето

Сценарий вполне знакомый: несколько прохладных и дождливых дней - затем возвращение солнца и тепла. Именно такой период многие и называют бабьим летом.

У бабьего лета нет точной календарной даты. В латышской традиции используется понятие atvasara - период теплой и солнечной погоды в конце лета и начале осени. В словаре латышского литературного языка atvasara определяется как конец лета, примерно с середины августа до конца сентября.

Что говорят народные приметы

Наши предки обходились без спутниковых снимков и определяли приход осеннего тепла по наблюдениям за природой.

  • Паутина в воздухе. Главный и верный признак наступившего бабьего лета — летящая паутина. Если в сентябре на лугах и в лесах появляется много белых нитей, тепло задержится еще на несколько недель.
  • Поведение птиц. Если перелетные птицы не спешат улетать на юг и кружат высоко в небе, осень будет мягкой и продолжительной.
  • Цветение растений. Повторное появление цветов на рябине или бруснике в начале сентября народные приметы связывают с близким и долгим периодом тепла.
  • Листопад. Если березы начинают желтеть сверху, а не снизу, то бабье лето придет вовремя и порадует погожими днями.

Так будет ли бабье лето в 2026 году?

Похоже, что шансы хорошие. Причем речь идет не обязательно о возвращении жары с температурой +25 градусов. Для бабьего лета достаточно нескольких солнечных, сухих и заметно более теплых для осени дней.

Актуальный прогноз дает для этого основания: после нынешнего периода переменчивой погоды температура в целом должна оставаться немного выше нормы. И именно середина сентября считается временем начала настоящего бабьего лета. Поэтому в ближайшие недели у погоды будет еще один шанс подарить Латвии несколько по-настоящему приятных осенних дней.

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