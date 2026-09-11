А будет ли в Латвии бабье лето? Что обещают синоптики и народные приметы

Актуальный прогноз дает для этого основания: после нынешнего периода переменчивой погоды температура в целом должна оставаться немного выше нормы. И именно середина сентября считается временем начала настоящего бабьего лета. Поэтому в ближайшие недели у погоды будет еще один шанс подарить Латвии несколько по-настоящему приятных осенних дней.