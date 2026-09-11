ЕЦБ снова поднял процентные ставки. Для выплачивающих кредиты жителей Латвии это плохая новость
Европейский центральный банк вновь повысил ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта из-за рисков ускорения инфляции на фоне дорогих энергоносителей. Для жителей Латвии это может означать более высокий EURIBOR и рост платежей по кредитам.
Как сообщает SEB banka, решение было принято единогласно, однако ЕЦБ не стал давать обещаний относительно дальнейших шагов и подчеркнул, что решения по-прежнему будут приниматься отдельно на каждом заседании с учетом последних экономических данных.
Хотя в последние месяцы инфляция была немного ниже ожиданий, экономика еврозоны сохраняет устойчивость. Одновременно ЕЦБ прогнозирует, что из-за цен на энергоносители инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% дольше, чем предполагалось ранее. Поэтому центральный банк решил действовать уже сейчас, чтобы не допустить более широкого и устойчивого роста цен.
Что более высокие ставки означают для жителей?
Как комментируют эксперты SEB, для тех, кто делает сбережения, это обычно означает более высокую доходность срочных вкладов и других процентных накопительных продуктов, что помогает уменьшить влияние инфляции на стоимость денег.
Для заемщиков с кредитами с плавающей процентной ставкой расходы на обслуживание долга могут оставаться повышенными. Следует помнить, что EURIBOR отражает не только сегодняшние решения ЕЦБ, но и ожидания рынка относительно будущего. Поэтому часть изменений в кредитных платежах может проявиться еще до следующих заседаний ЕЦБ.
Как сохранить стоимость сбережений?
Инфляция постепенно снижает покупательную способность неинвестированных денег, поэтому после создания финансовой подушки стоит рассмотреть способы более эффективного использования долгосрочных сбережений.
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По мнению экспертов, долгосрочные инвестиции дают возможность участвовать в росте компаний и мировой экономики. Регулярное инвестирование, например ежемесячное, позволяет начать даже с небольших сумм и уменьшает необходимость искать "идеальный" момент для вложений. В свою очередь, распределение инвестиций между различными рынками и видами активов помогает снизить риски.
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