ЕЦБ снова поднял процентные ставки. Для выплачивающих кредиты жителей Латвии это плохая новость

Хотя в последние месяцы инфляция была немного ниже ожиданий, экономика еврозоны сохраняет устойчивость. Одновременно ЕЦБ прогнозирует, что из-за цен на энергоносители инфляция будет оставаться выше целевого уровня в 2% дольше, чем предполагалось ранее. Поэтому центральный банк решил действовать уже сейчас, чтобы не допустить более широкого и устойчивого роста цен.