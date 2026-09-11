В Краславском крае задержали латвийца, перевозившего семерых нелегальных мигрантов

В пятницу во время патрулирования в Эзерниекской волости Краславского края военнослужащие Национальных вооруженных сил остановили автомобиль Citroen. За рулем находился гражданин Латвии. При проверке автомобиля в салоне обнаружили семь человек, у которых не было действительных документов для поездки, виз или разрешений на проживание. Как выяснилось, ранее они незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.