В Краславском крае задержали латвийца, перевозившего семерых нелегальных мигрантов
Пограничники в Краславском крае остановили автомобиль с семью людьми, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу. Машиной управлял гражданин Латвии - против него начат уголовный процесс.
В пятницу во время патрулирования в Эзерниекской волости Краславского края военнослужащие Национальных вооруженных сил остановили автомобиль Citroen. За рулем находился гражданин Латвии. При проверке автомобиля в салоне обнаружили семь человек, у которых не было действительных документов для поездки, виз или разрешений на проживание. Как выяснилось, ранее они незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.
Против водителя начат уголовный процесс по части 3.1 статьи 285 Уголовного закона - за незаконную переправку людей через государственную границу в период усиленного режима охраны границы или чрезвычайной ситуации, объявленной из-за угрозы неприкосновенности государственной границы.
Для усиления безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Vilkatis - целенаправленная и скоординированная реакция страны на гибридную угрозу в виде организованной нелегальной миграции со стороны Беларуси. Ее цель - существенно сократить число незаконных пересечений границы на востоке Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.
В этом году Государственная пограничная охрана уже начала 143 уголовных процесса в отношении 109 человек по фактам незаконной переправки людей через границу или предоставления им возможности незаконно находиться в Латвии. Из них 57 дел были выделены из ранее начатых уголовных процессов.