Ночь будет холодной, а днем местами пройдут дожди - прогноз на субботу

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен главным образом вечером в субботу. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит около +10 градусов, днем поднимется до +18...+19 градусов.