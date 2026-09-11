Ночь будет холодной, а днем местами пройдут дожди - прогноз на субботу
Фото: flickr/rigasdome
Суббота в Латвии будет прохладной и переменчивой.
В Латвии

Ночь будет холодной, а днем местами пройдут дожди - прогноз на субботу

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до +6...+11 градусов, на побережье сохранится более теплая погода - до +16 градусов, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер.

Днем небо частично затянет облаками, местами - главным образом в Курземе и Видземе - ожидается кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +16...+19 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен главным образом вечером в субботу. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит около +10 градусов, днем поднимется до +18...+19 градусов.

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ВидземеКурземеПрогноз погоды

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