Суббота в Латвии будет прохладной и переменчивой.
В Латвии
Сегодня 18:01
Ночь будет холодной, а днем местами пройдут дожди - прогноз на субботу
В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до +6...+11 градусов, на побережье сохранится более теплая погода - до +16 градусов, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер.
Днем небо частично затянет облаками, местами - главным образом в Курземе и Видземе - ожидается кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха повысится до +16...+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь возможен главным образом вечером в субботу. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер. Ночью температура воздуха составит около +10 градусов, днем поднимется до +18...+19 градусов.