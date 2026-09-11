В Лиепае мужчина преследовал 12-летнюю девочку и угрожал ее изнасиловать

В Государственной полиции подтвердили, что получили информацию о произошедшем в Лиепае, в микрорайоне Лаума. Мужчина ругался и высказывал устные угрозы в адрес несовершеннолетней. Полиция задержала мужчину. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения - в его выдыхаемом воздухе было обнаружено более одной промилле алкоголя. В отношении мужчины начат уголовный процесс по факту высказывания угроз.