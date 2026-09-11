В Лиепае мужчина преследовал 12-летнюю девочку и угрожал ее изнасиловать
В Лиепае мужчина преследовал 12-летнюю девочку, грубо толкнул ее в магазине и угрожал избить и изнасиловать. Очевидицей случившегося стала женщина, которая вызвала полицию.
Тревожный инцидент произошел в Лиепае, в микрорайоне Лаума. О случившемся в социальных сетях рассказала местная жительница, которая стала свидетельницей попытки девочки скрыться от мужчины на автобусной остановке на улице Силькю, сообщает liepajniekiem.lv.
По словам женщины, сначала мужчина подошел к 12-летней девочке в магазине Maxima на улице Оскара Калпака и грубо ее толкнул. После этого он продолжил преследовать ребенка и, как утверждается, угрожал избить и изнасиловать ее.
Девочка попыталась спастись на автобусной остановке, а сама женщина, увидев происходящее, вызвала полицию.
Позже выяснилось, что мужчина успел вступить в конфликт и с другим ребенком - он также толкнул какого-то мальчика и грубо ругался. Об этом рассказала мать мальчика, которая находилась рядом во время инцидента.
В Государственной полиции подтвердили, что получили информацию о произошедшем в Лиепае, в микрорайоне Лаума. Мужчина ругался и высказывал устные угрозы в адрес несовершеннолетней. Полиция задержала мужчину. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения - в его выдыхаемом воздухе было обнаружено более одной промилле алкоголя. В отношении мужчины начат уголовный процесс по факту высказывания угроз.
Автор сообщения призывает родителей и детей быть особенно осторожными. По ее словам, мужчина живет в этом же микрорайоне, а также она утверждает, что нападавшего якобы вскоре могут отпустить.
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Однако представитель Госполиции Мадара Шерншева подчеркнула: мужчина по-прежнему находится под стражей.