Золото, медь и другие ценности: что можно извлечь из старых электроприборов?
Старый телефон, компьютер, фен или электрическая зубная щетка после окончания срока службы - это не просто мусор. При сдаче на переработку устройство теряет свою прежнюю форму, но возвращает ценные материалы в оборот. В свою очередь, при неправильной утилизации этих отходов теряются ценные ресурсы и наносится безвозвратный вред окружающей среде и безопасности окружающих.
Чтобы сделать сдачу таких отходов более удобной для жителей, CleanR уже четвертый год подряд организует выездные акции Tīrmāja (Чистый дом), где можно сдать ненужные приборы.
Что на самом деле скрывается в ваших электроотходах?
Дома нередко скапливаются приборы, которыми мы больше не пользуемся. Старые, поврежденные или забытые мобильные телефоны, зарядные устройства и отслужившие свое небольшие электроприборы иногда попадают в контейнеры для бытовых отходов, в то время как более крупную технику жители часто выставляют во дворы многоквартирных домов и в других местах на природе. Однако подобная техника не должна храниться дома или попадать в контейнеры для мусора либо в окружающую среду. Не только потому, что находящиеся в приборах батареи и аккумуляторы после деформации могут загореться или попасть в окружающую среду, но и потому, что выброшенное устройство теряет ценное сырье, которое можно переработать и использовать повторно.
Состав электроприборов на самом деле гораздо разнообразнее, чем может показаться. В различных их частях, например, в проводах, моторах и даже корпусах приборов, встречаются медь, алюминий и железо. В платах и других электронных компонентах также могут содержаться золото, серебро и палладий. В свою очередь, в батареях и аккумуляторах находятся литий, кобальт и никель, а в более старых экранах — ртуть, свинец и другие вещества, вредные и даже опасные для окружающей среды и человека. Разбирая приборы на детали и перерабатывая их содержимое, мы открываем целую сокровищницу сырья.
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"Часто мы смотрим на старый электроприбор как на вещь, от которой нужно просто избавиться. Однако в момент, когда он правильно сдан, он уже становится источником сырья. И одновременно мы предотвращаем ситуацию, при которой электроотходы могут создать риск возгорания, и даем возможность ценным материалам вернуться в оборот", - отмечает председатель правления CleanR Валерий Станкевич.
То, насколько ценными могут быть отслужившие электроприборы, показывают и данные мирового масштаба. Как подчеркивается в свежем отчете Global E-waste Monitor 2024, в 2022 году в образовавшихся в мире электроотходах содержалось около 31 миллиона тонн металлов. Их общая стоимость достигла примерно 91 миллиарда долларов США, что по текущему курсу валют составляет 78 миллионов евро.
Глобальные данные огромны, но и в Латвии старые электроприборы формируют значительный поток материалов. Весной 2026 года в рамках акции CleanR Tīrmāja жители сдали 112,9 тонны отслужившей электротехники, что на 47 % больше, чем годом ранее. И каждый сданный таким образом электроприбор гарантирует, что ценные и потенциально опасные материалы не попадут в общий поток отходов, а продолжат свой путь в переработке. Таким образом, правильно сданное устройство не только предотвращает риски, но и становится ценным ресурсом и практической пользой.
Что происходит с отслужившими электроприборами после сдачи на переработку?
После сдачи на переработку электроприборы сначала сортируются по их типу и подготавливаются к обработке. Из них извлекают батареи, аккумуляторы и другие компоненты, требующие особых условий обращения. Затем приборы разбирают или измельчают, чтобы можно было разделить различные материалы - металлы, пластик, стекло и другие составляющие.
Далее следует извлечение ценных материалов. Отдельно выделяют, например, железо, алюминий и медь, тогда как электронные платы и другие компоненты, содержащие более ценные металлы, поступают на специализированную переработку, где извлекаются золото, серебро и палладий.
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Практическое применение переработки
Когда в результате переработки получается новое и готовое к повторному использованию сырье, производственный процесс может начаться заново, но на этот раз - с вторичным сырьем, что сберегает значительный объем ресурсов. Например: из полученной при переработке меди можно производить провода, кабели и моторы; алюминий и железо могут вернуться в металлообработку, снижая потребность в новом металлическом сырье; а материалы, извлеченные из батарей и аккумуляторов, начинают новый цикл производства батарей и аккумуляторов.
Можно сказать, что при такой переработке старое устройство "раскладывается по полочкам" - все полученное сырье разделяется и подготавливается к повторному использованию. И то, что при неправильном пути могло стать опасными электроотходами, теряет свою первоначальную форму, но сохраняет долгосрочную и возобновляемую ценность. Запылившийся телефон, компьютер или фен продолжает свою жизнь как часть нового продукта, доказывая, что жизненный цикл электроприборов и статус "отходов" существенно отличаются от того, что присуще миру органических, невозобновляемых ресурсов.
Из ящика стола - на переработку
Если не сейчас, то уже совсем скоро какой-либо из приборов, вошедших в нашу жизнь в эпоху технологий, станет старым, непригодным и кажущимся ненужным. Что делать с такими приборами? Следующие шаги просты — не класть их обратно в ящик стола и не выбрасывать в бытовой мусор, а сдать в место, предназначенное для электроотходов.
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Кампания CleanR в сотрудничестве с Zaļā josta организует акции Tīrmāja, где в районах Риги жители могут бесплатно сдать ненужные электроприборы и их остатки. Объявленные на данный момент акции: 12 сентября, с 11.00 до 15.00 — т/ц Imanta.
Осенью акция Tīrmāja продолжится и в других самоуправлениях Латвии, информация о которых будет опубликована на веб-сайте CleanR www.cleanr.lv и в каналах социальных сетей.
На акциях можно будет сдать различные виды отслуживших электроприборов, включая телефоны, зарядные устройства, фены, утюги, компьютеры, а также крупногабаритную бытовую технику.
Как правильно сдать отслуживший электроприбор?
- Технику и приборы необходимо сдавать в неразобранном виде.
- Можно сдавать технику и приборы в любом состоянии - поврежденные или в рабочем состоянии.
- Если в приборе или технике есть аккумулятор, лучше, чтобы он был полностью разряжен.
- Если сдаются отдельные аккумуляторы, их контакты рекомендуется оклеить изоляционной лентой.
- Если аккумулятор прибора поврежден или вздут, поместите его в отдельную емкость (желательно металлическую) и предупредите работников Tīrmāja.