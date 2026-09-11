Золото, медь и другие ценности: что можно извлечь из старых электроприборов?

Дома нередко скапливаются приборы, которыми мы больше не пользуемся. Старые, поврежденные или забытые мобильные телефоны, зарядные устройства и отслужившие свое небольшие электроприборы иногда попадают в контейнеры для бытовых отходов, в то время как более крупную технику жители часто выставляют во дворы многоквартирных домов и в других местах на природе. Однако подобная техника не должна храниться дома или попадать в контейнеры для мусора либо в окружающую среду. Не только потому, что находящиеся в приборах батареи и аккумуляторы после деформации могут загореться или попасть в окружающую среду, но и потому, что выброшенное устройство теряет ценное сырье, которое можно переработать и использовать повторно.