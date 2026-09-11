Небо над Ригой станет чище: власти города продолжают резать лишние провода

На протяжении многих лет различные компании прокладывали над улицами и дворами Риги многочисленные воздушные линии электронной связи. Небольшая часть этой инфраструктуры построена законно и надлежащим образом обслуживается, однако в городе имеются и линии, законность строительства которых вызывает сомнения или при прокладке которых были выявлены нарушения. Такая инфраструктура не только ухудшает городскую среду, но и создает риски для государственной безопасности.