Небо над Ригой станет чище: власти города продолжают резать лишние провода
Департамент городского развития Рижского самоуправления и компания Tet сообщают о том, что продолжают работу по упорядочению инфраструктуры воздушных линий электронной связи в столице. Цель – постепенно выявлять и устранять решения, не соответствующие нормативным требованиям.
На протяжении многих лет различные компании прокладывали над улицами и дворами Риги многочисленные воздушные линии электронной связи. Небольшая часть этой инфраструктуры построена законно и надлежащим образом обслуживается, однако в городе имеются и линии, законность строительства которых вызывает сомнения или при прокладке которых были выявлены нарушения. Такая инфраструктура не только ухудшает городскую среду, но и создает риски для государственной безопасности.
Обязательные правила Рижской думы еще с 2005 года ограничивают использование воздушных сетей в историческом центре города. С 2023 года Tet регулярно предоставляет Департаменту городского развития информацию о воздушных линиях, законность строительства которых необходимо проверить. С 2023 года до конца 2025 года компания направила 45 таких заявлений. Департамент продолжает проверки и поэтапное обследование объектов, уделяя первоочередное внимание наиболее существенным случаям.
"Небо над Ригой не может быть бесконечным и неконтролируемым пространством для незаконно проложенных кабелей. Сейчас речь идет уже не только об эстетике города – это вопрос безопасной и устойчивой инфраструктуры, честной конкуренции, а также контроля над тем, какие сети электронной связи работают в нашей столице", – заявили в Tet.
В нынешних геополитических условиях и ситуации в сфере безопасности также важна не только физическая защищенность инфраструктуры электронной связи, но и понимание того, кому она принадлежит, кто ее эксплуатирует и какие услуги с ее помощью предоставляются.