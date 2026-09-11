Евродепутат: окончание войны не означает конец российской угрозы - Россия может стать еще опаснее
Окончание войны не сделает Россию безопаснее, считает латвийский евродепутат Рихард Кoлс. По его словам, военная экономика и репрессивная система сохранятся, а сама Россия после войны может стать беднее, агрессивнее и зависимее от Китая.
Европа не должна путать окончание боевых действий с окончанием угрозы, которую создает Россия, заявил депутат Европарламента Рихард Кoлс на Рижской конференции. По его словам, война не изменила Россию, а лишь показала ее такой, какая она есть. При этом, считает политик, война не создала новую Россию, а сорвала "покров", позволявший некоторым надеяться на трансформацию прежней российской системы.
Кoлс обратил внимание на масштаб ресурсов, которые Россия направляет на войну и безопасность. Сейчас на эти цели приходится около 7-8% ВВП страны и примерно 40% расходов федерального бюджета. По его словам, это самая высокая доля со времен распада Советского Союза, и Европе необходимо учитывать этот фактор.
Еще более тревожным Кoлс считает то, что российская церковь, государственные СМИ, система образования, промышленность и суды фактически объединены в единый механизм, подчиненный потребностям войны.
"Это не мобилизация во время войны, как мы понимаем ее в демократии, то есть временное перенаправление ресурсов для достижения внешней цели. Напротив. Война стала организующим принципом государственной модели", - заявил депутат Европарламента.
По мнению Кoлса, ошибочно воспринимать нынешнюю ситуацию как результат того, что Россию случайно возглавил авторитарный лидер с работой сотрудником КГБ в прошлом. "Путин не аномалия, которая находится над нормальным государственным аппаратом. Он продукт этого аппарата. И таким же будет тот, кто придет после него", - считает политик. Поэтому, по его словам, Западу следует задаваться не только вопросом о том, что произойдет после Путина, а прежде всего тем, что произойдет с самой системой, основанной на поиске угроз, репрессиях и контроле.
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Кoлс также раскритиковал распространенное на Западе представление о том, что большинство россиян якобы выступает против войны, но не может открыто об этом говорить из-за репрессий. "Я в это не верю", - заявил он.
Если бы в России существовал организованный запрос большинства на перемены, это было бы заметно, считает депутат. По его мнению, отсутствие массового требования перемен само по себе является важным признаком. "Пассивное недовольство, которое никогда не превращается в политические последствия, - это не сопротивление. Это приспособление", - подчеркнул Кoлс.
Он также считает, что после прекращения боевых действий российская военная экономика не исчезнет автоматически. По его прогнозу, даже в случае прекращения войны сохранится государство, созданное для ее ведения. Европа будет иметь дело с государством силовиков, закаленным войной, промышленностью, перестроенной на производство военной продукции, еще большей зависимостью от Пекина и обществом, привыкшим воспринимать постоянную враждебность к Европе как нормальное состояние. "Перемирие замораживает войну, но не отменяет изменений, вызванных войной", - отметил политик.
При этом Кoлс подчеркнул, что целью санкций против России не было вызвать восстание российского общества. Их задача, по его словам, заключается в другом - лишить российскую военную машину необходимых компонентов, доходов и технологий. По оценке депутата, российские резервы близки к истощению, энергетические доходы резко сократились, а экономический рост остановился. Однако он не считает это признаком скорого краха России. По его мнению, скорее речь идет о государстве силовиков, у которого становится все меньше возможностей для маневра.
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Кoлс прогнозирует, что Россия, вероятнее всего, выберет дальнейшее усиление нынешней политики, а не реформы. Поэтому Европа, считает депутат, не должна просто ждать внутренних перемен в России. Европейская политика должна исходить из того, какой Россия стала в результате войны: "беднее, репрессивнее, более зависимой от Пекина и не менее враждебной".
В этой ситуации Кoлс призвал европейские страны строить собственную архитектуру безопасности с учетом худшего возможного сценария развития событий в России.