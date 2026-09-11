Евродепутат: окончание войны не означает конец российской угрозы - Россия может стать еще опаснее

По мнению Кoлса, ошибочно воспринимать нынешнюю ситуацию как результат того, что Россию случайно возглавил авторитарный лидер с работой сотрудником КГБ в прошлом. "Путин не аномалия, которая находится над нормальным государственным аппаратом. Он продукт этого аппарата. И таким же будет тот, кто придет после него", - считает политик. Поэтому, по его словам, Западу следует задаваться не только вопросом о том, что произойдет после Путина, а прежде всего тем, что произойдет с самой системой, основанной на поиске угроз, репрессиях и контроле.