Latvenergo предупреждает население Латвии о повышенных счетах за энергию в предстоящем сезоне

Предприятие подчеркивает, что главным вопросом на рынке природного газа сейчас является не его физическая доступность, а цена. Как во время энергетического кризиса 2022 года, так и сейчас важную роль в обеспечении энергетической безопасности Латвии и всего Балтийского региона играют Инчукалнское подземное газохранилище и Клайпедский СПГ-терминал. Пока эта инфраструктура работает и доступна участникам рынка, риск физического дефицита природного газа в Латвии оценивается как низкий. Однако это не гарантирует стабильных цен, поскольку их динамика по-прежнему определяется ситуацией на международных энергетических рынках и геополитическими факторами.