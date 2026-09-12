Latvenergo предупреждает население Латвии о повышенных счетах за энергию в предстоящем сезоне
Как сообщает Latvenergo, главным риском сейчас является не доступность газа, а его цена, которая в условиях геополитической неопределенности может оставаться выше, чем в предыдущем отопительном сезоне.
По состоянию на 7 сентября 2026 года, согласно общедоступным данным AGSI, газовые хранилища Европейского союза были заполнены на 66,90% – это самый низкий показатель с 2021 года. На низкий уровень заполненности хранилищ с конца февраля 2026 года существенно повлияли колебания на рынках нефти и газа, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.
Тем временем, конфликт на Ближнем Востоке способствовал росту цен на природный газ на хабе TTF. Например, на 35-й неделе контракт TTF на следующий месяц в среднем торговался на уровне 67 евро за МВт·ч, а уже на 37-й неделе цена выросла примерно до 76 евро за МВт·ч, в течение торгового дня достигая 78 евро за МВт·ч. При этом нынешние цены по-прежнему значительно ниже исторических пиков, достигнутых на европейском энергетическом рынке во время предыдущих кризисов.
Учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, сравнительно низкий уровень заполненности газохранилищ в Европе и сохраняющуюся геополитическую неопределенность, существует высокая вероятность того, что цены на природный газ и дальше будут оставаться выше, чем в предыдущем отопительном сезоне. Не исключено, что повышенный уровень цен сохранится вплоть до окончания нынешнего отопительного сезона.
"Если высокие цены сохранятся надолго, это отразится на счетах за энергию для домохозяйств и промышленности, будет способствовать инфляции и ухудшит перспективы европейской экономики", - сообщает Latvenergo.
Предприятие подчеркивает, что главным вопросом на рынке природного газа сейчас является не его физическая доступность, а цена. Как во время энергетического кризиса 2022 года, так и сейчас важную роль в обеспечении энергетической безопасности Латвии и всего Балтийского региона играют Инчукалнское подземное газохранилище и Клайпедский СПГ-терминал. Пока эта инфраструктура работает и доступна участникам рынка, риск физического дефицита природного газа в Латвии оценивается как низкий. Однако это не гарантирует стабильных цен, поскольку их динамика по-прежнему определяется ситуацией на международных энергетических рынках и геополитическими факторами.
Читайте продолжение после рекламы