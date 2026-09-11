Полностью выполнены лишь 16 из 61 задачи правительства, но Кулбергс верит в лучшее

При этом Кулберг признал, что некоторые сроки выполнения приоритетных задач объективно были перенесены. Однако, по его словам, это не означает, что работы не будут завершены. В некоторых случаях осталось совсем немного, а для части проектов необходимо получить согласование на уровне Европейского союза.