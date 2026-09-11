Полностью выполнены лишь 16 из 61 задачи правительства, но Кулбергс верит в лучшее
Хотя на начало сентября полностью реализованы лишь 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, премьер-министр Андрис Кулбергс уверен, что к началу октября будет реализована большая их часть.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс рассчитывает, что до выборов в Сейм 3 октября правительство выполнит большинство из 61 приоритетного задания министров. На данный момент полностью завершены 16 из них. Об этом Кулберг заявил журналистам после заседания правительства, посвященного выполнению министерских приоритетов.
По словам премьера, результатами он остался более доволен, чем ожидал. По сравнению с предыдущим заседанием в первой половине августа работа заметно продвинулась: тогда полностью были выполнены только семь из 61 приоритетной задачи.
Одним из главных направлений Кулберг назвал обеспечение безопасного проведения выборов. По его словам, необходимые стресс-тесты избирательной системы завершены, а сама система была проверена в том числе с применением максимальных мер кибербезопасности.
"Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии", - сказал премьер.
Однако часть важных проектов пока остается незавершенной. В частности, задерживается создание единой системы записи к врачам. Она должна позволить жителям Латвии видеть доступных специалистов и очереди к ним по всей стране. Система уже создана, но ее внедрение отложено из-за дополнительных проверок кибербезопасности на фоне недавних кибератак. Кулберг ожидает, что после запуска новой системы очереди к врачам могут сократиться на 15-20%.
Еще одним важным направлением премьер назвал контроль государственных закупок. Правительство планирует создать систему, которая позволит получать информацию обо всех государственных закупках. Этот вопрос планируется рассмотреть на следующей неделе. По словам Кулберга, такая система должна помочь существенно сэкономить бюджетные средства и сократить расточительство.
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Задерживается и вопрос дальнейшего развития национальной авиакомпании airBaltic. Премьер рассчитывает, что уже на следующей неделе здесь произойдет существенный поворот.
При этом Кулберг признал, что некоторые сроки выполнения приоритетных задач объективно были перенесены. Однако, по его словам, это не означает, что работы не будут завершены. В некоторых случаях осталось совсем немного, а для части проектов необходимо получить согласование на уровне Европейского союза.
"Я не хочу ставить галочку, что работа полностью выполнена, пока мы не получили необходимые согласования", - пояснил премьер.
Кулбергс также отметил, что сроки некоторых задач изначально были установлены уже после 3 октября. Поэтому правительство, по его словам, может продолжить работу и после выборов - до формирования нового кабинета.
Следующее заседание, на котором министры отчитаются о своих приоритетных задачах, запланировано на 1 октября. К этому моменту премьер ожидает выполнения большинства из них.
"Я ожидаю, что мы не будем типичными студентами, которые оставляют все на последнюю ночь и в последнюю ночь пытаются выучить все к экзамену", - сказал Кулберг.
Самой проблемной задачей он считает работу, связанную с государственным бюджетом. По словам премьера, некоторые министерства сопротивляются предоставлению необходимых данных. Нынешнее правительство должно подготовить "дорожную карту" с несколькими возможными сценариями дальнейшего продвижения бюджета, однако окончательно его будет принимать уже следующее правительство.
В целом работу возглавляемого им правительства Кулберг оценивает выше среднего уровня.
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Правительство ранее определило своими основными приоритетами государственную безопасность, безопасное проведение выборов, борьбу с коррупцией и картелями, стабильность государственного бюджета и эффективное управление, а также развитие конкурентоспособности экономики Латвии. Отдельное внимание уделяется здравоохранению, социальной сфере и демографии.