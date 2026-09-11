Самолет пролетел на фоне световых Башен-близнецов в Нью-Йорке - случайный кадр к 25-летию теракта потряс соцсети
В Нью-Йорке к 25-й годовщине терактов 11 сентября в небе вновь появились очертания разрушенных башен Всемирного торгового центра. Однако на этот раз один случайный момент сделал памятную акцию особенно эмоциональной - когда в кадре появился настоящий пассажирский самолет, визуально пересекший световой силуэт одной из башен.
В преддверии 25-й годовщины трагедии над Нью-Йоркской гаванью представили специальную инсталляцию 2,977 Lights Over New York Harbor. В небо поднялись 2977 светящихся дронов - по одному в память о каждом человеке, погибшем в результате терактов 11 сентября 2001 года. Они выстроились в огромные контуры Башен-близнецов в их полном архитектурном масштабе. Проект создавался при участии родственников погибших, выживших и представителей служб экстренного реагирования.
Инсталляция стала специальным дополнением к традиционному Tribute in Light. Эта акция проводится в Нью-Йорке ежегодно - два мощных вертикальных луча света обозначают место, где когда-то стояли башни Всемирного торгового центра. Впервые Tribute in Light представили через полгода после терактов, а затем он стал ежегодной традицией.
Но именно видео с дронами быстро разошлось по социальным сетям. В момент, когда в ночном небе отчетливо видны световые очертания двух башен, в кадре неожиданно появляется самолет. Из-за ракурса кажется, будто он проходит прямо через одну из восстановленных в небе башен.
Для многих зрителей совпадение оказалось слишком сильным напоминанием о событиях 11 сентября.
@echosnipegaming 2,977 lights illuminated the sky over New York Harbor in honor of every life lost on September 11, 2001. The aerial artwork originated from Governors Island and was created in collaboration with families, survivors and members of the responder community ahead of the 25th anniversary of 9/11. We will never forget. 🇺🇸🗽 #fyp #explorepage✨ #newyorkcity #twintowers #memorial ♬ sonido original - La Vida es hermosa 🥰
"Я сначала подумала, что самолет является частью шоу. На секунду мне стало отвратительно", - написала одна из пользовательниц под видео.
"Какое ужасное совпадение по времени для этого рейса", - отметил другой комментатор.
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Еще один пользователь признался, что сначала решил, будто организаторы намеренно воссоздают момент атаки: "Они ведь не собираются изображать это... О, это настоящий самолет".
В комментариях появились и совсем другие интерпретации. Одна из зрительниц написала, что не воспринимает появление самолета как неудачное совпадение: для нее этот момент выглядел скорее как символический "привет" от погибших.
Особое впечатление на зрителей произвел и масштаб самой композиции. "Трудно поверить, насколько высокими они были", - написал один из пользователей, увидев очертания башен рядом с современными небоскребами Манхэттена.
11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в Пентагон, четвертый разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались вернуть контроль над самолетом. В результате атак погибли 2977 человек, не считая самих террористов. В 2026 году США отмечают 25 лет со дня трагедии памятными церемониями в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.