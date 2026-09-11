Самолет пролетел на фоне световых Башен-близнецов в Нью-Йорке - случайный кадр к 25-летию теракта потряс соцсети

11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в Пентагон, четвертый разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались вернуть контроль над самолетом. В результате атак погибли 2977 человек, не считая самих террористов. В 2026 году США отмечают 25 лет со дня трагедии памятными церемониями в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании.