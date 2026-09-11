Российский чиновник неожиданно стал героем мемов, ведомство было вынуждено отключить комменитарии
Российский чиновник Игорь Чайка прославился в соцсетях, не желая этого. Пользователи во всем мире сравнивают его с персонажами мультфильмов и комиксов, а ведомство после волны насмешек отключило комментарии.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Игорь Чайка неожиданно стал героем мемов в российских и зарубежных социальных сетях. Внимание пользователей привлек фрагмент разговора чиновника с журналистами, в котором он рассказывал об отношениях между Россией и Арменией. "Нормальные отношения, как в большой семье - всякое бывает", - сказал Чайка.
Однако пользователей заинтересовали не столько слова российского чиновника, сколько его внешность. Сначала некоторые решили, что фотография Чайки была изменена с помощью искусственного интеллекта. Позже они убедились, что изображение настоящее, а сам Чайка действительно возглавляет российское государственное ведомство.
Федеральное агентство, которым руководит Чайка, занимается укреплением российского гуманитарного влияния в мире и развитием международных связей.
После появления фотографии пользователи начали активно шутить над внешностью чиновника. Одни сравнивают его с главным героем мультсериала "Гриффины", другие - с Кингпином, злодеем из вселенной "Человека-паука".
Нашлись и те, кто заявил, что Чайка идеально подошел бы для изображения в новом "iPhone Duo".
Количество шуток и насмешливых комментариев под публикациями агентства в Instagram оказалось настолько большим, что ведомство отключило возможность комментировать некоторые записи с участием Игоря Чайки.
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Игорю Чайке 37 лет. Он является сыном бывшего генерального прокурора России и бывшего полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
Руководство Федеральным агентством по делам СНГ Чайка получил весной 2026 года. До этого он был владельцем крупной российской региональной компании по обращению с бытовыми отходами "Хартия".