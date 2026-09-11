Российский чиновник неожиданно стал героем мемов, ведомство было вынуждено отключить комменитарии

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Игорь Чайка неожиданно стал героем мемов в российских и зарубежных социальных сетях. Внимание пользователей привлек фрагмент разговора чиновника с журналистами, в котором он рассказывал об отношениях между Россией и Арменией. "Нормальные отношения, как в большой семье - всякое бывает", - сказал Чайка.