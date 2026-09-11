Нотариусы Латвии бесплатно проконсультируют семьи пропавших без вести в Непале
Совет присяжных нотариусов Латвии принял решение освободить родственников граждан Латвии, пропавших без вести во время трагедии в Непале, от оплаты консультаций присяжных нотариусов по вопросам, связанным с имущественными и неимущественными интересами пропавших.
"Произошедшее в Непале - тяжелая и болезненная трагедия, глубоко потрясшая все общество. Мы сочувствуем родственникам пропавших без вести граждан Латвии, которые сейчас переживают эмоционально сложное и наполненное неизвестностью время. Мы продолжаем верить и надеяться на хорошие новости. Одновременно мы понимаем, что в таких непростых обстоятельствах у близких могут возникнуть различные юридические вопросы, для решения которых необходима профессиональная помощь. Поэтому латвийские нотариусы в рамках своей компетенции готовы бесплатно консультировать родственников граждан Латвии, пропавших без вести во время трагедии в Непале", - заявил председатель Совета присяжных нотариусов Латвии Айгарс Каупе.
Бесплатные консультации можно получить у присяжных нотариусов по всей Латвии. Их контактная информация доступна на карте нотариусов.
На сайте Министерства юстиции также опубликована подробная юридическая информация, которая может быть полезна родственникам пропавших без вести.