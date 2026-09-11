Исследование показало, что большинству жителей Латвии уже не избежать крупных счетов за отопление
Большинство жителей Латвии не планируют повышать энергоэффективность своего жилья перед отопительным сезоном, а значит, с приближением зимы многим придется столкнуться с крупными счетами за отопление.
С приближением осени и отопительного сезона 53% жителей Латвии не планируют повышать энергоэффективность своего жилья, тогда как 17% респондентов намерены провести такие работы, свидетельствуют данные опроса Norstat, проведенного по заказу латвийского филиала Bigbank.
При этом 21% опрошенных об этом не задумывались и не могут сказать, будут ли проводить такие работы, а 9% сообщили, что не живут в собственном жилье, поэтому подобных улучшений делать не будут.
Данные опроса показывают, что для части жителей вопрос энергоэффективности становится актуальным только с понижением температуры и получением первых счетов за отопление. Однако уже конец лета – подходящее время, чтобы оценить состояние жилья и при необходимости провести необходимые работы.
"Когда придет первый большой счет за отопление, возможности быстро что-либо изменить уже будут ограничены, поэтому практичнее оценить состояние жилья заранее. Чем тщательнее спланированы работы, тем меньше риск принять поспешные и финансово невыгодные решения", – отмечают эксперты Bigbank.
За последние три года 17% жителей Латвии заменили в своем жилье окна, а 12% – входные двери. Систему отопления заменили или модернизировали 12% респондентов, а стены, крышу, чердак, подвал или пол утеплили 15%.
Солнечные панели установили 7% опрошенных, тепловой насос – 4%, а систему вентиляции улучшили 5%.
Данные опроса показывают разные подходы к улучшению жилья. Одни жители начинают с решения конкретных проблем, например замены окон или дверей, другие выбирают более масштабные решения, одновременно модернизируя отопление, утепляя жилье и устанавливая оборудование для производства энергии.
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