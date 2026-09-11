В Озолниеки умер наркокурьер: в его желудке нашли сверток со следами кокаина

В отношении задержанного расследование ведется по нескольким статьям Уголовного закона. По части 2 статьи 253 речь идет о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических и психотропных веществ, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с веществами в крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет.