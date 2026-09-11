В Озолниеки умер наркокурьер: в его желудке нашли сверток со следами кокаина
В Озолниеки умер 21-летний мужчина, перевозивший наркотики внутри собственного тела. Полиция установила предполагаемого вербовщика курьеров: у него нашли еще девять свертков с почти 64 граммами кокаина.
Информация о смерти мужчины 2004 года рождения поступила в Государственную полицию 31 мая 2025 года около 8:20. В одном из частных домов в Озолниеки было обнаружено его тело. Прибывшие на место полицейские не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Однако с учетом обстоятельств тело направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Экспертиза показала наличие в организме наркотического вещества. Как выяснилось, интоксикацию вызвал находившийся в желудке сверток, в котором были обнаружены следы кокаина.
Полиция начала расследование и провела оперативные мероприятия, в ходе которых установила, что погибший, предположительно, выполнял роль наркокурьера и перевозил запрещенные вещества внутри своего тела.
В ходе расследования правоохранители вышли на предполагаемого организатора схемы - мужчину 1978 года рождения. По версии полиции, он занимался вербовкой людей в Латвии, после чего отправлял их в Южную Америку.
Там курьеры проглатывали свертки с наркотиками, а затем возвращались в Латвию, доставляя наркотики на территорию страны.
Во время обыска по месту жительства предполагаемого вербовщика полиция обнаружила и изъяла девять свертков овальной формы. Внутри находилось белое спрессованное порошкообразное вещество, содержащее чуть менее 64 граммов кокаина.
Мужчину задержали 23 апреля 2026 года по подозрению в незаконной перевозке наркотических веществ в крупном размере, повлекшей тяжкие последствия. Уже на следующий день суд избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу.
В отношении задержанного расследование ведется по нескольким статьям Уголовного закона. По части 2 статьи 253 речь идет о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических и психотропных веществ, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с веществами в крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет.
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Кроме того, уголовный процесс начат по части 3 статьи 253.1 - о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и пересылке наркотиков с целью их реализации, а также незаконной реализации, если преступление совершено организованной группой, в крупном размере либо повлекло тяжкие последствия. За это преступление предусмотрено от пяти до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее и пробационным надзором сроком до трех лет.
По данным полиции, задержанный ранее не попадал в поле зрения латвийских правоохранительных органов. Однако в 2022 году он оказался в поле зрения полиции Бразилии в связи с преступлением, связанным с перевозкой наркотических веществ.
Досудебное расследование продолжается.